Após protesto indígena, acesso ao Aeroporto de Santarém é liberado e voos serão reagendados

O acesso ao Aeroporto Internacional de Santarém, no oeste do Pará, foi liberado após a saída dos indígenas que realizavam uma mobilização em frente ao terminal de passageiros. Com isso, os voos que haviam sido cancelados na noite de quarta-feira (4) e na madrugada desta quinta-feira (5) começam a ser reagendados pelas companhias aéreas.

Em nota, a concessionária responsável pela administração do aeroporto informou que, no momento, não há restrições para a circulação de passageiros, usuários e colaboradores no local. A Aena destacou ainda que a normalização das operações depende diretamente do alinhamento entre os passageiros e as companhias aéreas.

“A Aena informa que os manifestantes liberaram o acesso ao Aeroporto Internacional de Santarém, não havendo, neste momento, restrições de circulação para passageiros, usuários e colaboradores. A Aena recomenda aos passageiros que entrem em contato com as companhias aéreas”, diz o comunicado.

Protesto

A liberação ocorre após a suspensão das operações aéreas por medida de segurança, motivada pela ocupação da área externa do aeroporto durante a mobilização indígena. O protesto, que já durava 14 dias em Santarém, reivindica a revogação do Decreto nº 12.600/2025, que autoriza a concessão de hidrovias à iniciativa privada e a dragagem do rio Tapajós.

Segundo as lideranças indígenas, a medida pode provocar impactos socioambientais e afetar diretamente os territórios e o modo de vida dos povos tradicionais da região. As companhias aéreas seguem responsáveis por informar os passageiros sobre remarcações, reacomodações e demais procedimentos relacionados aos voos afetados.