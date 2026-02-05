Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Após protesto indígena, acesso ao Aeroporto de Santarém é liberado e voos serão reagendados

Não há mais restrições para a circulação de passageiros, usuários e colaboradores no local.

O Liberal
fonte

Após fim de protesto indígena, acesso ao Aeroporto de Santarém é liberado e voos serão reagendados. (Reprodução/ redes sociais)

O acesso ao Aeroporto Internacional de Santarém, no oeste do Pará, foi liberado após a saída dos indígenas que realizavam uma mobilização em frente ao terminal de passageiros. Com isso, os voos que haviam sido cancelados na noite de quarta-feira (4) e na madrugada desta quinta-feira (5) começam a ser reagendados pelas companhias aéreas.

Em nota, a concessionária responsável pela administração do aeroporto informou que, no momento, não há restrições para a circulação de passageiros, usuários e colaboradores no local. A Aena destacou ainda que a normalização das operações depende diretamente do alinhamento entre os passageiros e as companhias aéreas.

“A Aena informa que os manifestantes liberaram o acesso ao Aeroporto Internacional de Santarém, não havendo, neste momento, restrições de circulação para passageiros, usuários e colaboradores. A Aena recomenda aos passageiros que entrem em contato com as companhias aéreas”, diz o comunicado.

Protesto

A liberação ocorre após a suspensão das operações aéreas por medida de segurança, motivada pela ocupação da área externa do aeroporto durante a mobilização indígena. O protesto, que já durava 14 dias em Santarém, reivindica a revogação do Decreto nº 12.600/2025, que autoriza a concessão de hidrovias à iniciativa privada e a dragagem do rio Tapajós.

Segundo as lideranças indígenas, a medida pode provocar impactos socioambientais e afetar diretamente os territórios e o modo de vida dos povos tradicionais da região. As companhias aéreas seguem responsáveis por informar os passageiros sobre remarcações, reacomodações e demais procedimentos relacionados aos voos afetados.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

SISU

Pará preenche todas as vagas do Sisu 2026; Pedagogia da UFRA lidera concorrência

O sistema recebeu inscrições de mais de 1,8 milhão de candidatos, que concorreram a 7,3 mil cursos distribuídos em 587 municípios

05.02.26 18h21

ACESSO

Aprender Conectado: Pará já tem mais de 2 mil escolas rurais conectadas à internet

Em todo o país, 13 mil escolas rurais já estão ligadas à internet de qualidade, por meio de fibra óptica ou de tecnologias complementares

05.02.26 17h32

PREVIDÊNCIA

INSS faz mutirão de perícias no Pará neste fim de semana com 640 vagas

Atendimento ocorre em cinco agências para segurados que tiveram perícias reagendadas após suspensão no fim de janeiro

05.02.26 17h13

DANÇA

Programa Corpo Saudável entra no ritmo do Carnaval com o ‘Carna Saudável’, em Castanhal

Evento deve reunir cerca de 600 participantes em uma grande aula coletiva de dança no Apeú

05.02.26 12h59

MAIS LIDAS EM PARÁ

UFRA

Ufra inicia inscrições para o Prosel 2026; confira calendário, cursos e campus disponíveis

A Universidade Federal Rural da Amazônia oferta 1.145 vagas para 43 cursos de graduação em seis campus. O período de inscrições vai até o dia 3 de março

02.02.26 22h34

PARÁ

Diretora vai à casa de aluna anunciar aprovação na UFPA: ‘Alô, alô, alô, papai! Alô, mamãe’

O momento foi compartilhado no TikTok por Lizandra Tuany, filha da diretora, e já possui mais de 1,4 milhões de visualizações

02.02.26 21h39

Vestibular

Listão da Uepa 2026: veja o nome dos aprovados no Prosel da Universidade do Estado Pará

Quase 50 mil candidatos aguardam a lista de aprovados do segundo maior vestibular do Estado

30.01.26 8h52

Vestsibular 2026

Listão da UFPA 2026: veja o nome dos aprovados no PS da Universidade Federal do Pará

Serão ofertadas no PS UFPA 2026 7.155 vagas em cursos presenciais de graduação da UFPA, acrescidas 194 vagas adicionais reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD)

30.01.26 14h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda