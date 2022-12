Após obras, DNIT libera ponte que desabou na BR-230 sobre o rio Pucuruí

A ponte sobre o rio Pucuruí, na rodovia BR-230 (Transamazônica), região sudeste do Pará, foi liberada na noite desta quinta-feira (9), pelo Departamento Nacional de Infraestrura de Transportes (DNIT). A estrutura de madeira ficou interditada por cinco dias, após desabar no dia 4 de dezembro, com a passagem de um caminhão. Ninguém se machucou no dia do acidente. O trânsito está normalizado.

Por enquanto, a ponte continua sendo de madeira e não há previsão de que seja substituída por concreto. Também não se tratou de uma reforma completa. O que o DNIT fez foi a recomposição do trecho que desabou e reforçou as estruturas danificadas. A ponte fica entre as cidades de Novo Repartimento e Itupiranga, sendo um dos principais pontos de acesso a Marabá.

Como o nível do rio está baixo, o DNIT aproveitou para fazer a remoção dos escombros deixados pelo desabamento. Na análise do DNIT, as chuvas que vêm ocorrendo nos últimos dias na região podem ter causado os danos à construção. As informações são do portal Vanguarda.