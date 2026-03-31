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Após chuva forte na madrugada desta terça-feira, comunidades do Acará, no Pará, registram alagamento

De acordo com as primeiras informações, a chuva começou por volta de 1h da madrugada e, cerca de duas horas depois, por volta das 3h, a água já havia invadido diversas áreas

O Liberal
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Ruas do município ficaram inundadas (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Uma forte chuva atingiu comunidades do município de Acará, no nordeste paraense, na madrugada desta terça-feira (31). O temporal provocou alagamentos em ruas e prejuízos para moradores, como mostram imagens compartilhadas nas redes sociais. De acordo com as primeiras informações, a chuva começou por volta de 1h da madrugada e, cerca de duas horas depois, por volta das 3h, a água já havia invadido diversas áreas.

O fotógrafo e influenciador digital Roberto Pantoja, morador do centro do município de Acará, relatou que a forte chuva causou prejuízos, sobretudo nas áreas mais afastadas da cidade. Moradores tiveram perda de documentos, móveis e colchões. Segundo ele, a água já baixou e, no momento, a Defesa Civil presta atendimento às famílias atingidas. Ainda de acordo com ele, não há mais pessoas fora de casa por conta dos impactos dos alagamentos. 

“Aqui na cidade, houve poucas ocorrências de alagamento, já que a água escoa para o rio. As áreas mais afetadas foram no interior, próximas aos igarapés, que já estavam cheios devido às chuvas de março. No momento, as águas já baixaram e as famílias estão sendo atendidas pela Defesa Civil. Geralmente, o mês de março registra temporais constantes, principalmente em razão das chuvas”, relata.

As localidades mais afetadas foram as vilas Guarumã e Natalzinho, localizadas a aproximadamente 18 quilômetros da sede do município. Moradores registraram pontos de alagamento em várias ruas, com água invadindo residências e dificultando a circulação. Ainda não há levantamento oficial sobre o número de famílias atingidas nem a dimensão total dos danos.

A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com a prefeitura de Acará sobre o caso. A reportagem aguarda retorno. 

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