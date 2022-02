Após alta no número de casos positivos da Covid-19, toque de recolher entra em vigor em Juruti

Devido a alta no número de novos casos da Covid-19 no município de Juruti, oeste do Pará, a prefeitura decretou a restrição da circulação de pessoas no horário das 22h às 5h. O novo decreto começou a valer nesta terça-feira (1).

De acordo com o documento, as novas medidas serão válidas por 14 dias. Os estabelecimentos comerciais permanecem autorizados a funcionar em horário habitual, devendo, obrigatoriamente, obedecer às medidas de segurança sanitária - uso de máscaras e distanciamento social, além de exigir a apresentação da carteira de vacinação, comprovando pelo menos a primeira dose de vacina anti-Covid para ter acesso aos estabelecimentos.

As aulas da rede pública e particular no município ficam suspensas enquanto perdurarem as medidas restritivas do decreto. Está liberada a entrada e saída intermunicipal por meio rodoviário, hidroviário e aéreo. Os transportes que tenham como destino a cidade de Juruti, ficam restringidos à lotação máxima de 70%, devendo ser observado os protocolos de segurança.

A medida determina que os estabelecimentos continuem funcionando obedecendo às normas de biossegurança quanto ao uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento de 1,5m e apresentação de comprovação de vacinação contra o vírus.

Estão proibidos de funcionar bares e balneários, assim como boates e casas noturnas não podem realizar shows, e nenhum evento com a presença de público.

Covid-19 em Juruti

Segundo o boletim epidemiológico publicado pela Secretaria de Saúde nas redes sociais nesta terça-feira (1), o município registrou 190 novos casos, 35 casos suspeitos e 2 mortes.

O boletim mostra ainda que há 1 pessoa internada em tratamento contra a Covid-19 fora de Juruti e outra no Hospital 9 de Abril.