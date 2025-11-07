Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Antes de príncipe William, princesa Diana também plantou árvore no Pará; relembre

Príncipe encerrou agenda em Belém com o mesmo gesto simbólico da mãe em Parauapebas

Hannah Franco
fonte

Em 1991, princesa Diana visitou Carajás e plantou uma castanheira; três décadas depois, William faz o mesmo gesto em Belém. (Reprodução/MPEG/Divulgação/Parque Zoobotânico Vale)

A visita do príncipe William a Belém, encerrada na sexta-feira (7/11) com o plantio de uma muda de cedro-branco no Museu Paraense Emílio Goeldi, relembrou um gesto semelhante feito por sua mãe, princesa Diana, há mais de três décadas no Pará. Em 1991, Lady Di também plantou uma árvore durante passagem pelo Estado, em uma agenda marcada por compromissos ambientais e encontros com a população local.

O herdeiro do trono britânico esteve na capital paraense em uma visita simbólica que incluiu diálogos com lideranças indígenas e representantes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), às vésperas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

VEJA MAIS

image Em Belém, príncipe William fala português e elogia recepção paraense; vídeo
Herdeiro do trono britânico agradeceu as boas-vindas do presidente Lula e do governador Helder Barbalho e destacou o papel da Amazônia nas discussões climáticas globais

image Em Belém, príncipe William se diverte ao ganhar frasco de 'Óleo da Bôta' durante visita ao Goeldi
A visita fez parte da programação do príncipe no Brasil, voltada a temas ambientais e sociais ligados à Amazônia

Ao fim da programação, William aceitou o convite da direção do Museu Goeldi e plantou a muda de uma espécie ameaçada de extinção, gesto que remeteu à memória da mãe, conhecida mundialmente por suas ações humanitárias e defesa de causas sociais.

Princesa Diana plantou árvore no sudeste do Pará

Durante a visita ao Brasil em abril de 1991, Diana e o então príncipe Charles cumpriram uma agenda voltada à preservação ambiental e visitaram o Projeto Carajás, em Parauapebas, no sudeste do Estado. No dia 23 de abril, o casal esteve no Parque Botânico de Carajás (atualmente Parque Zoobotânico Vale) onde plantaram uma castanheira-do-pará (Bertholletia excelsa).

A visita durou cerca de três horas e incluiu passagens por escolas e instituições locais. Diana, conhecida por sua simpatia, interagiu com estudantes, assistiu a apresentações teatrais e se destacou por quebrar protocolos da realeza ao manter contato próximo com o público.

image Princesa Diana e príncipe Charles plantaram uma árvore de castanha do Pará em Parauapebas (Salviano Machado/Reprodução)

Em 2019, técnicos do Parque Zoobotânico Vale registraram a primeira frutificação da castanheira plantada pela princesa Diana. O primeiro ouriço caiu da árvore no fim de dezembro daquele ano. Ao lado da planta, há uma placa comemorativa com os dizeres: “Árvore plantada por Suas Altezas Reais, o Príncipe Charles e a Princesa Diana, por ocasião de sua visita ao Parque Zoobotânico de Carajás em 23 de abril de 1991.”

Considerada uma das mulheres mais influentes do século, Diana, Princesa de Gales, ficou conhecida por sua postura humanitária e por usar a visibilidade da monarquia britânica em prol de causas sociais. Lady Di faleceu em 1997, em um acidente de carro em Paris.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

príncipe William

princesa Diana

Amazônia
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

COP30

Secretário do Meio Ambiente destaca importância do Pará e Fundo Florestas Tropicais para Sempre

A fala foi dita durante a tarde desta sexta-feira (7/11), no segundo e último dia da Cúpula de Líderes da COP30

07.11.25 16h49

INFRAESTRUTURA

COP30 impulsiona a criação de novos espaços turísticos e obras de infraestrutura em Belém

Mais de 30 obras estruturantes prepararam a capital paraense para sediar o maior evento climático do planeta

07.11.25 8h00

CASAIS

União consensual é a união conjugal mais comum no Pará, aponta o Censo 2022

Casamentos civis e religiosos também diminuíram no Estado do Pará

05.11.25 19h43

POLÍCIA

Iate encalha e ameaça afundar no rio Tapajós em Santarém

Embarcação de três andares, nominada Igaraporanga, natural de Manaus, começou a virar na manhã desta quarta-feira (04).

05.11.25 18h56

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

UFPA adia início das inscrições do Processo Seletivo 2026; veja a nova data

Até o momento, a UFPA não informou se o cronograma das demais etapas do PS 2026 sofrerá alterações em decorrência do novo início das inscrições

24.10.25 19h38

PARÁ

Inscrições para a Cúpula dos Povos estão abertas; saiba como participar

O evento ocorrerá de 12 a 16 de novembro no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), em paralelo à COP 30, que será realizada de 10 a 21 de novembro, em Belém

04.11.25 12h25

PARÁ

UFPA anuncia data das inscrições para o Processo Seletivo 2026; saiba quando

Neste ano, estão sendo ofertadas sete mil e setenta e cinco (7.075) vagas de graduação, na modalidade presencial, e cento e noventa e duas (192) vagas adicionais, reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD), distribuídas em 192 cursos, nos doze campi da Universidade

20.10.25 18h05

RECESSO

COP 30: período de férias nas escolas e universidades começa nesta quarta-feira (5), em Belém

O recesso será para estudantes dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba

04.11.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda