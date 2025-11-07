Antes de príncipe William, princesa Diana também plantou árvore no Pará; relembre

A visita do príncipe William a Belém, encerrada na sexta-feira (7/11) com o plantio de uma muda de cedro-branco no Museu Paraense Emílio Goeldi, relembrou um gesto semelhante feito por sua mãe, princesa Diana, há mais de três décadas no Pará. Em 1991, Lady Di também plantou uma árvore durante passagem pelo Estado, em uma agenda marcada por compromissos ambientais e encontros com a população local.

O herdeiro do trono britânico esteve na capital paraense em uma visita simbólica que incluiu diálogos com lideranças indígenas e representantes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), às vésperas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

Ao fim da programação, William aceitou o convite da direção do Museu Goeldi e plantou a muda de uma espécie ameaçada de extinção, gesto que remeteu à memória da mãe, conhecida mundialmente por suas ações humanitárias e defesa de causas sociais.

Princesa Diana plantou árvore no sudeste do Pará

Durante a visita ao Brasil em abril de 1991, Diana e o então príncipe Charles cumpriram uma agenda voltada à preservação ambiental e visitaram o Projeto Carajás, em Parauapebas, no sudeste do Estado. No dia 23 de abril, o casal esteve no Parque Botânico de Carajás (atualmente Parque Zoobotânico Vale) onde plantaram uma castanheira-do-pará (Bertholletia excelsa).

A visita durou cerca de três horas e incluiu passagens por escolas e instituições locais. Diana, conhecida por sua simpatia, interagiu com estudantes, assistiu a apresentações teatrais e se destacou por quebrar protocolos da realeza ao manter contato próximo com o público.

Princesa Diana e príncipe Charles plantaram uma árvore de castanha do Pará em Parauapebas (Salviano Machado/Reprodução)

Em 2019, técnicos do Parque Zoobotânico Vale registraram a primeira frutificação da castanheira plantada pela princesa Diana. O primeiro ouriço caiu da árvore no fim de dezembro daquele ano. Ao lado da planta, há uma placa comemorativa com os dizeres: “Árvore plantada por Suas Altezas Reais, o Príncipe Charles e a Princesa Diana, por ocasião de sua visita ao Parque Zoobotânico de Carajás em 23 de abril de 1991.”

Considerada uma das mulheres mais influentes do século, Diana, Princesa de Gales, ficou conhecida por sua postura humanitária e por usar a visibilidade da monarquia britânica em prol de causas sociais. Lady Di faleceu em 1997, em um acidente de carro em Paris.