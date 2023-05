Aniversário de Parauapebas: distribuição de 25 toneladas de carne divide opiniões

Na celebração dos 35 anos de emancipação, Parauapebas, no sudeste do Pará, distribuiu 1,5 mil costelões, totalizando mais de 25 toneladas de carne, oferecidos a um público de cerca de 65 mil pessoas nesta quarta-feira (10). O evento é considerado pela prefeitura o “maior churrasco de costela no fogo de chão do mundo”. O oferecimento é do Sindicato dos Produtores Rurais de Parauapebas (Siproduz), em parceria com a Associação Nacional dos Amigos dos Centros de Tradições Gaúchas (CTG) e conta com o apoio do prefeito Darci Lermen.

A quantidade de carne assada no aniversário de Parauapebas este ano supera a do ano passado, quando foram distribuídas 20 mil toneladas de carne, com o objetivo anunciado de colocar a cidade no Guiness Book, o livro dos recordes, o que acabou não dando certo. A programação virou alvo de um pedido de explicações do Ministério Público do Pará à Prefeitura de Parauapebas sobre os gastos da administração municipal nas comemorações do aniversário de 34 anos da cidade. Na ocasião, a prefeitura ressaltou que o churrasco não foi realizado pela gestão municipal, mas sim pelo Sindicato dos Produtores Rurais do município.

A “ostentação” no aniversário da cidade, este ano, também não convenceu parte dos moradores, que foram às redes sociais contrapor a festa aos dados conflitantes da cidade. Com três décadas e meia de emancipação, Parauapebas é a cidade que mais recebe royalties da mineração no Estado, mas abriga uma grande população de pessoas com renda inferior a R$ 70 mensais, segundo dados da entidade “De Olho na CFEM”. O número revela a falta de políticas públicas de distribuição de renda, o que se reflete também na educação. Em 71º lugar no ranking dos municípios do país com maior PIB per capta, Parauapebas ocupa o vergonhoso 4692º lugar no índice de escolaridade de crianças e jovens com idade entre 7 e 14 anos.

Na web, internautas criticaram a festa. “Cidade toda destruída e ele (o prefeito) fazendo churrasco como se estivesse em uma cidade referência”, escreveu uma internauta. “Cortaram a carne do almoço das crianças nas escolas para fazer esse churrasco?”, perguntou uma outra usuário no Instagram. “Se preocupem não, ano que vem vai ter merenda nas escolas, ruas asfaltadas, transporte público pintado, as obras vão vir a todo vapor. Ano de eleição é ano de obras. Só preparem o bolso, vendem o voto por R$ 50 e R$ 100 ou só porque os candidatos pegaram na mão de vocês”, diz outra, entre as muitas críticas postadas nas redes sociais da prefeitura.

O “churrascão” marcou o encerramento da programação dos 35 anos de emancipação de Parauapebas, que começou no último sábado (6), no Parque de Exposições Lázaro de Deus Vieira Neto, com atrações musicais locais e nacionais, incluindo show do cantor baiano Léo Santana, que custou R$ 400 mil aos cofres públicos, de acordo a Folha do Bico. O evento também ofereceu serviços de saúde, cidadania, bem-estar e lazer, além de obras, como a inauguração da primeira etapa do asfaltamento da estrada de acesso à vila Três Voltas, e benefícios, como a entrega de cheques do Banco do Povo.