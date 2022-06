Aniversário da Assembleia de Deus terá ação humanitária em município do Pará

Neste domingo (5), a igreja Assembleia de Deus (AD) inicia a comemoração dos 111 anos de fundação em Belém, cuja data história é o dia 10 de junho. Foi em 10 de junho que os missionários suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg fundaram a Assembleia de Deus, na capital paraense. De lá para cá, a Assembleia de Deus ela se tornou uma das maiores igrejas pentecostais do mundo, com 700 mil membros no Pará; no Brasil, são 22 milhões.

O aniversário será marcado por ações sociais, pelo "manuscrito da Bíblia", um casamento comunitário e a grande ação, chamada de Impacto Humanitário em Melgaço, no Marajó. Estas iniciativas vão acontecer deste domingo (5) a 21 de junho.

O pastor Philipe Câmara informou que Melgaço receberá ações educativas, espirituais, de saúde e cidadania. “Cerca de mil pessoas fazem parte da expedição. Elas vão visitar, entregar bíblias e cestas básicas. Vamos com 18 médicos, para oferecer serviços de assistência à saúde. Também vamos doar 5 casas para pessoas carentes, inaugurar 3 templos e deixar um centro profissionalizante de corte e costura, para gerar renda às pessoas da região”, detalhou o pastor.

O planejamento da expedição prevê ações continuadas no município até 2031, “ou até que Melgaço deixe de ser o menor IDH do Brasil. A ideia é adotar o município e dar apoio periodicamente”, afirmou Philipe Câmara.

Aniversário terá a confecção da Bíblia manuscrita

Pelo segundo ano consecutivo, a Assembleia de Deus (AD) confecciona uma edição da Bíblia manuscrita, feita com a colaboração de 31.204 pessoas, entre membros da igreja e autoridades do estado. Na última quarta-feira (1º de junho), o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, em comitiva que contou com a presença do presidente da AD, pastor Samuel Câmara, escreveu alguns versículos que farão parte do livro.

“A gente visita todas as autoridades e as convida para estarem presentes na cópia da bíblia. O prefeito já copiou os versículos dele. No final, a bíblia somará um total de 78 fascículos, será encadernada e vai para o museu da igreja, que fica na Avenida Nazaré, com a travessa 14 de Março”, explica o pastor Philipe.

Segundo o pastor, a iniciativa da Bíblia manuscrita tem como objetivo estimular o estudo do livro sagrado e fazer com que mais pessoas se aproximem das escrituras: “Se você copiar três versículos por dia, em seis anos, você copia a Bíblia toda. Na nossa igreja, a gente incentiva que as pessoas estudem um a dois capítulos da bíblia todo domingo e, durante a semana, que elas copiem pelo menos 3 versículos”, diz.

Casamento comunitário com 511 casais

O pastor Sâmuel Câmara reiterou que a programação deste domingo será o primeiro grande evento da celebração de aniversário, seguida da ação no Marajó e do casamento comunitário para 511 casais, no Templo Central, em Belém.

“Serão 1.022 pessoas, mais familiares, no dia. É uma forma de mostrar o respeito à família e às pessoas, em alto estilo, com orquestra, marcha nupcial, tudo o que se tem direito”, destacou o pastor Samuel.

Confira a programação:

Bíblia dos 111 anos

Local: todos os templos

Data e hora: 5 de junho, domingo, às 9h

Casamento Comunitário

Local: Templo Central

Data e hora: 11 de junho, sábado, às 19h

Impacto Humanitário em Melgaço-PA

Datas: 13 a 16 de junho

Reconstituição da Chegada dos Pioneiros

Local: Escadinha do Porto de Belém

Data e hora: 18 de junho, sábado, às 9h

Grande celebração dos 111 anos

Local: Centenário Centro de Convenções

Data e hora: 18 de junho, sábado, às 19h

Encerramento dos 111 anos

Local: Centenário Centro de Convenções

Data e hora: 21 de junho, terça-feira, às 19h.