Ananindeua volta a convocar pessoas de 37 a 40 anos para a vacinação anticovid

O município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, agendou para este sábado (18) o retorno da aplicação de 1ª dose anticovid-19 em pessoas de 37 a 40 anos completos. São pessoas que perderam, por algum motivo, a primeira oportunidade de imunização.

Será das 8h às 13h, em sete pontos de vacinação:

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. UBS Paar

3. Assembleia de Deus - Maguari

4 . Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

5. UBS Jaderlândia

6. Igreja Universal - Aurá.

7. Igreja Universal - Águas Lindas

"A divulgação do calendário vacinal com o chamamento do público alvo sempre ocorre à medida que novas doses chegam do município", ponderou a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Ananindeua).

Balanço

De janeiro até o momento, 488.893 doses já foram aplicadas na população de Ananindeua, sendo 301.904 de primeira dose (D1) e 185.989 de segunda dose (D2).