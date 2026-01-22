Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Ananindeua confirma três mortes por Doença de Chagas; município registra 37 casos da doença

A gestão municipal destacou que acompanha de forma contínua a situação epidemiológica e que “todos os protocolos de saúde estão sendo rigorosamente adotados”

O Liberal
fonte

Ananindeua confirma três mortes por Doença de Chagas; município registra 37 casos da doença. (Reprodução)

O município de Ananindeua confirmou três mortes em decorrência da Doença de Chagas, além do registro de outros 37 casos da doença. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Ananindeua, que, no entanto, não detalhou se os óbitos ocorreram em 2025 ou 2026. O município informou, nesta quinta-feira (22), apenas que as vítimas haviam consumido açaí no mês de dezembro, mês em que pelo menos uma morte foi contabilizada: a do jovem Ronald Maia da Silva, de 26 anos.

Em nota oficial, a prefeitura informou que, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), “até o momento, foram confirmados 37 casos de Doença de Chagas no município, com o registro de três óbitos confirmados”. No comunicado, a gestão municipal destacou ainda que acompanha de forma contínua a situação epidemiológica e que “todos os protocolos de saúde estão sendo rigorosamente adotados, desde a identificação dos casos suspeitos e confirmados até o acompanhamento e tratamento dos pacientes, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde”.

Segundo a prefeitura, paralelamente ao monitoramento dos casos, o município intensificou ações de fiscalização, prevenção e orientação por meio da Vigilância em Saúde. As medidas envolvem as coordenadorias de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental, em parceria com a Casa do Açaí, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) e a Polícia Municipal. As ações têm como foco principal a orientação e fiscalização de batedores e vendedores de açaí, com o objetivo de garantir boas práticas de higiene, manipulação e armazenamento do produto e, assim, reduzir riscos à saúde da população.

Sespa

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que, em 2025, o Pará registrou 466 casos e oito mortes por Doença de Chagas Aguda. Já em 2026, até o momento, foram confirmados três casos e um óbito em todo o estado. A Sespa não forneceu detalhes sobre onde exatamente esses casos foram registrados.

"A Sespa ressalta ainda que novos casos e óbitos da doença são notificados oficialmente, via sistema, pelos municípios. Desta forma, somente são contabilizados os casos que estiverem nestes registros e não os que ainda estão em investigação. Por fim, a Sespa informa que tem realizado reuniões técnicas com foco no fortalecimento da investigação epidemiológica e das medidas de prevenção, em conformidade com os protocolos do Ministério da Saúde e reafirma o compromisso com o apoio às ações de prevenção e controle da doença em todo o estado. Para o primeiro atendimento, a pessoa deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) para ser avaliada pelo profissional de saúde", diz o comunicado da Sespa.

Morte

Entre os óbitos registrados em Ananindeua está o do jovem Ronald Maia da Silva, de 26 anos. Segundo familiares, ele apresentou os primeiros sintomas no início de dezembro de 2025 e buscou atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, além de dois prontos-socorros em Belém.

No dia 27 de dezembro, Ronald foi internado no Pronto-Socorro da Augusto Montenegro, onde permaneceu por sete dias. Ele morreu no dia 31 de dezembro. Em entrevista à TV Liberal, a esposa da vítima, Dayse Cardoso, afirmou que, antes da confirmação da Doença de Chagas, outros diagnósticos chegaram a ser considerados durante o atendimento médico.

“Suspeitaram de pneumonia, suspeitaram de tuberculose, mas não fecharam um diagnóstico concreto. Os dias foram se seguindo e ele só piorando, até que chegou o dia 31 de dezembro, quando ele foi transferido para uma sala vermelha, que foi de onde ele não saiu mais”, relatou. Segundo ela, se o diagnóstico tivesse sido feito de forma mais precoce, o desfecho poderia ter sido diferente.

O caso segue sob investigação da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua. Como medida preventiva de saúde pública, pontos de venda de açaí foram interditados no município, enquanto as apurações continuam.

Palavras-chave

doença de chagas

açaí

ananindeua

sespa
Pará
