Ananindeua anuncia 2ª dose da Astrazeneca para quem tinha agendamento até dia 24

Com a chegada de doses da vacina Astrazeneca, a Prefeitura de Ananindeua vai vacinar com a segunda dose do imunizante neste sábado (25) e na segunda-feira (27). No público-alvo, pessoas com agendamento para receber a vacina até o dia 24 de setembro.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) ressaltou que a segunda dose deve ser da mesma vacina aplicada na primeira dose. Os documentos necessários são o RG, CPF e o cartão de vacinação, das 08h30 às 13h30.

Locais de vacinação

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

3. UBS Jaderlândia

4. Igreja Universal - Aurá

5. EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR

6. Igreja Universal - Águas Lindas

7. Paróquia Santa Paula Frassinetti - Cidade Nova 6

8. Rotary Club de Ananindeua - Cidade Nova 2

Balanço

De janeiro até o momento, 506.518 doses já foram aplicadas na população de Ananindeua, sendo que 312.771 pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 193.747 completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2).