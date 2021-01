Ambiente de trabalho exige cuidado redobrado para evitar contaminação

Embora já existam vacinas contra o novo coronavírus (Síndrome Respiratória Aguda Grave - Sars-Cov-2), elas ainda não estão disponíveis para toda a população. Com isso, os cuidados devem ser redobrados em todos os lugares, inclusive no ambiente de trabalho, onde a maioria das pessoas convivem muitas horas do seu tempo com outras que não fazem parte do mesmo grupo familiar.

A doutora em patologia, Marília Brasil Xavier, que é infectologista e dermatologista, destaca que a prevenção e os cuidados necessários no ambiente de trabalho devem ter como base o distanciamento social.

“É imprescindível evitar proximidade e aglomeração. O ambiente de trabalho deve ser adequado para que não haja proximidade grande entre as pessoas, para que tenha boa ventilação, o número de pessoas no ambiente tem que ser observado. Nele, todos têm que usar máscaras e álcool em gel a todo momento”, afirma Brasil.

A infectologista considera ainda que, como são muitas horas de trabalho, portanto, todos devem contribuir para que ninguém que seja suspeito ou tenha contato com outro caso confirmado de covid-19, esteja convivendo no mesmo espaço que os outros.

“Isso já é uma regra do Ministério da Saúde. No ambiente de trabalho os setores responsáveis, como a Medicina do trabalho, devem estar atentos a isso também. O caso suspeito não pode estar na mesma sala que os outros. Então tem que ser observada as regras pelos órgãos de vigilância e pelo que recomenda o Ministério”.

Para o gerente de um bar e restaurante, em Belém, Álvaro Maciel, 29 anos, a prevenção no ambiente de trabalho é tida como uma forma segura e possível de salvar vidas. “O mínimo é sempre ter álcool em gel 70°, máscaras, limpeza diária e muita consciência coletiva”.

Ainda segundo Maciel, na empresa que ele gerencia, esses produtos são mantidos sempre. “Garantimos o distanciamento máximo possível, intercalamos as mesas, sempre usamos álcool 70 e hipoclorito 2% para a limpeza do restaurante e do local, e todos devem usar máscara. A empresa disponibiliza tudo que eu peço para a prevenção ao covid-19”, afirma gestor.

A dificuldade que ele ainda enfrenta é quanto à aglomeração fora do local de trabalho. “As pessoas dentro do estabelecimento seguem todas as regras, porém, em filas querem ficar umas próximas as outras”, relata Álvaro Maciel, graduado em direito.

A médica esclarece que, mesmo que a forma de transmissão pela covid-19 aconteça pelo contato direto e proximidade das pessoas (e por meio de objetos e uso de superfícies é bem menor), o ambiente tem que ser higienizado todo o tempo, com água sanitária, álcool em gel nas superfícies, seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde e sanitários.

Uso da máscara no ambiente de trabalho é indispensável

Marília Brasil Xavier, que é docente das Universidades Federal do Pará (UFPA) e Estadual do Pará (UEPA) e coordenadora do Laboratório de Epidemiologia Territorialidade e Sociedade do Núcleo de Medicina Tropical da UFPA, reitera que o uso da máscara no ambiente de trabalho é indispensável. E isso deve ser observado o tempo todo.

Doutora Marília Brasil Xavier ressalta que a sociedade precisa ajudar no combate à covid-19, uma vez que a vacina ainda não chegou para todos. (Foto/Arquivo: Fábio Costa / O Liberal)“Inclusive quando for tomar um cafezinho ou uma água é melhor se retirar se tiver outras pessoas no mesmo ambiente, se elas não forem do mesmo domicílio. O problema no trabalho é que se começa a conviver com pessoas que não são seus familiares e estas convivem com outros familiares. Portanto, na sala, no ambiente, na cozinha, no refeitório, não se deve ficar sem máscara junto com pessoas que são de outra família, porque isso contribui para ocorrer a disseminação da doença”, observa Xavier.

Caso não haja espaço suficiente no ambiente de trabalho, ela aconselha que deve-se ter o cuidado de manter o afastamento entre mesas, a distância entre as pessoas, já que isso é importante para não haver a transmissão do vírus.

“O ideal é que os ambientes tenham ventilação. Sabemos que isso nem sempre é possível, então, devem ser suficientemente amplos para que a distância entre as pessoas seja obedecidas”.

Por fim, a doutora reforça que adotar medidas de prevenção é o que a sociedade tem hoje para ajudar no combate à covid-19, uma vez que a vacina ainda não chegou para todos.

“Ainda não há cobertura vacinal que se sonha ter, que é efetivo ao controle da pandemia. Como ainda hoje estamos com a média móvel de transmissão aumentada, em Belém, por exemplo, temos que intensificar os cuidados e as medidas restritivas. É fundamental que sejamos extremamente cuidadosos e responsáveis, porque é possível infectar também os colegas de trabalho. Cada um tem que fazer a sua parte nessa luta”, enfatiza Marília Xavier.