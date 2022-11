Alter do Chão recebe a nona edição do 'Festival Tapajazz' em homenagem a Sebastião Tapajós

Alter do Chão, em Santarém, no Oeste do Pará, será palco para a 9ª edição do 'Festival Tapajazz'. O evento, aberto ao público, será realizado de 24 a 26 de novembro e presta homenagens ao violonista Sebastião Tapajós. O projeto é realizado pela Fábrica de Produções, viabilizado por meio da Lei Semear e reúne artistas de diversos estados brasileiros. Parte da programação será à beira do belo rio Tapajós.

Confira a programação

Dia 24 – quinta-feira

Canto de Várzea – 20 h

Trio Lobita – 21 h

Dia 25 – sexta-feira

Alan Gomes – 20 h

Zé Paulo Becker – 21 h

Delcley Machado – 22 h

Dia 26 – sábado

Michael Pipoquinha e Pedro Martins – 20 h

Filó Machado Trio – 21 h

Jane Duboc e Amazônia Jazz Band – 22 h

Serviço

O que?

A 9ª Edição do Festival Tapajazz.

Quando?

De 24 a 26 de novembro, a partir de 20 h,

Onde?

Na Praça da igreja de Nossa Senhora da Saúde, Vila de Alter do Chão, Santarém.