Alter do Chão: o paraíso amazônico com praias de água doce, trilhas e cultura popular

Localizada a cerca de 38 km do centro de Santarém, no oeste do Pará, a vila balneária de Alter do Chão se firmou como um dos destinos turísticos mais encantadores da Amazônia brasileira. Conhecida por suas praias de água doce, paisagens exuberantes e rica programação cultural, a vila atrai visitantes de todo o país, e até do exterior, durante o ano inteiro, com movimento ainda mais intenso no verão amazônico.

Como chegar e circular

O acesso até Alter do Chão pode ser feito de carro ou de ônibus urbano. A passagem custa R$ 5,50, e o veículo pode ser embarcado em diferentes pontos da cidade. Já dentro da vila, apesar de pequena, há opções de mototáxis, táxis e ônibus com saídas do terminal a cada 20 minutos em direção ao centro de Santarém.

Onde se hospedar

Com opções que vão desde redários a hotéis mais estruturados, o visitante encontra hospedagem para todos os bolsos. “Desde o redário, a pousada e o hotel, tem opções para todos os gostos e para todos os preços. Umas mais regionais, outras um pouco mais urbanas, mas nós temos essa variedade onde nós temos de áreas, dependendo do tipo de estabelecimento, a partir de R$ 80 para redários. A partir de 200, 250, 280 por diante para pousadas e a partir de 380, 450 para hotéis”, afirmou Ediane Lavor, chefe da Divisão de Planejamento da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur).

O que fazer: praias e paisagens

Alter do Chão é banhada pelas águas cristalinas do Rio Tapajós e abriga a famosa Ilha do Amor, um dos cartões-postais da região, localizada em frente à vila. A praia do Lago Verde é ideal para quem busca tranquilidade e atividades como caiaque, canoa e lancha. Também é ponto de acesso para a chamada Floresta Encantada, igapó que, durante a cheia dos rios, se transforma em um túnel natural submerso de árvores e biodiversidade.

Outros destaques naturais incluem:

Ponta do Cururu: faixa de areia que surge apenas na seca, revelando um cenário paradisíaco;

Ponta do Muretá e Ponta da Valéria: ideais para contemplação e passeios fluviais;

Praia do Jacundá: menos conhecida, mas igualmente bela;

Arapiuns e Flona do Tapajós: acessíveis por barco a partir de Alter do Chão.

Trilha da Serra Piroca: vista panorâmica da Amazônia

Com 2 km de extensão e 110 metros de altitude, a trilha da Serra Piroca é um dos passeios mais marcantes para os amantes da natureza. Do topo, é possível avistar a Ilha do Amor, a Floresta Encantada, os igarapés do Camarão e do Macaco, além do Lago da Piranha e da Ponta do Cururu. A trilha é leve e pode ser feita em cerca de duas horas. O acesso pode ocorrer por embarcações típicas da região ou, durante a seca, até mesmo a pé.

O nome da serra tem origem indígena e significa “pelado, depenado ou descascado”, em referência à vegetação rala no topo. Uma lenda local conta que sob a serra há lagos subterrâneos com peixes que emergem conforme o nível da água sobe.

Experiência imersiva na Floresta Encantada

Um dos principais pontos turísticos de Caranazal, a Floresta Encantada encanta os visitantes com sua beleza única. Aberta originalmente por moradores como acesso às praias e para pescaria, a trilha ganhou notoriedade quando a cheia do Tapajós passou a cobrir a área, transformando a paisagem em um igapó submerso. A área foi batizada pelos visitantes como “encantada” por levar brilho aos olhos de quem conhece o lugar.

De frente para a floresta, o Restaurante Espaço Caranazal oferece gastronomia regional com destaque para a galinha caipira e pratos com tambaqui, tucunaré e matrinxã. Os preços são acessíveis: refeições que servem até cinco pessoas por cerca de R$ 100, e petiscos a partir de R$ 10. A casa funciona de terça a domingo, das 10h às 18h, com capacidade para até 150 pessoas.

O acesso à comunidade pode ser feito pela Rodovia Everaldo Martins ou por via fluvial, por meio das lanchas da Associação de Turismo Fluvial de Alter (Atufa).

Cultura e música no verão

Durante o verão, Alter do Chão ganha uma programação especial, com apresentações de carimbó, chorinho e forró. Às quartas-feiras, a Toca do Tatu recebe o carimbó, além da venda de gastronomia típica e artesanato. Às quintas, ocorre a Quinta do Mestre na orla da vila, também com carimbó e comidas regionais. Às sextas são embaladas pelo tradicional Chorinho da Tia Glória.

Já aos sábados, o Trio Xoxó anima a Esquina da Dona Glória com ritmos regionais. No domingo, a programação encerra com grupos de carimbó se apresentando na Praça 7 de Setembro, em frente à Igreja Nossa Senhora da Saúde.

Contatos de guias e passeios

Para quem busca passeios guiados, algumas opções recomendadas são:

Família Tuca Tours – (93) 99226-6121 / (93) 99109-0803

Francisco Oliveira – Guia e historiador com abordagem cultural – (93) 99145-6909

Paulo Melchior – Guia fluente em inglês

Rudi Lopes – Também oferece passeios de lancha – (93) 99105-5363

*Estagiária de O Liberal, sob supervisão da coordenadora do núcleo de Atualidades, Ana Laura Carvalho