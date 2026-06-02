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Alistamento militar termina no dia 30 de junho; saiba onde fazer na Região Metropolitana de Belém

O alistamento é obrigatório para os jovens do sexo masculino nascidos em 2008, que completam 18 anos em 2026. Já para o sexo feminino, o alistamento é voluntário e segue o mesmo prazo

O Liberal
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A imagem em destaque mostra jovens no alistamento militar. (Foto: Divulgação | Ascom CMAO)

O prazo para o Alistamento Militar 2026 termina no dia 30 de junho. O Comando Militar da Amazônia Oriental (CMAO) informou que o procedimento pode ser feito de forma rápida e gratuita pelo site alistamento.eb.mil.br ou presencialmente na Junta de Serviço Militar mais próxima, com atendimento em Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides.

O alistamento é obrigatório para os jovens do sexo masculino nascidos em 2008, que completam 18 anos em 2026. Já para o sexo feminino, o alistamento é voluntário e segue o mesmo prazo, até 30 de junho. A expectativa é de que mais de 1 milhão de jovens em todo o país realizem a inscrição.

Caso a regularização, obrigatória para os homens, não seja feita, o jovem enfrentará restrições para: emitir passaporte; assumir cargos públicos; matricular-se em instituições de ensino; participar de concursos públicos; receber alguns benefícios previstos em lei.

Etapas do processo

De acordo com o CMAO, no segundo semestre deste ano, os inscritos seguirão para as etapas de seleção geral, designação, seleção complementar e matrícula. Para os selecionados neste ano, o serviço militar terá início em 2027, com duração de um ano, podendo ser prorrogado, a cada 12 meses, por até oito anos, conforme a disponibilidade de vagas, o interesse dos jovens e a aprovação das Forças Armadas.

Formação profissional e oportunidades

O Comando Militar da Amazônia Oriental (CMAO) afirmou que, além de contribuir para a defesa da Pátria, o serviço militar representa uma importante oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. Durante esse período, os jovens recebem instrução militar, aprimoram valores como disciplina, liderança e responsabilidade e podem participar do Projeto Soldado-Cidadão.

O programa oferece cursos de capacitação em diversas áreas, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho ao término do serviço militar. Dessa forma, muitos conscritos deixam as Forças Armadas com mais uma formação profissional e mais preparados para os desafios da vida civil.

O Serviço Militar consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas por integrantes das Forças Armadas. No caso do Serviço Militar Obrigatório, o cidadão recebe instrução militar e cívica, contribuindo para a defesa da Pátria e para o fortalecimento dos valores de cidadania, disciplina e responsabilidade.

Serviço

Para fazer o alistamento, acesse: alistamento.eb.mil.br ou procure uma Junta de Serviço Militar mais próxima. 

Confira abaixo os endereços na Região Metropolitana de Belém: 

  • Belém (Curió-Utinga) — Rua do Utinga, 300 – Curió-Utinga
  • Belém (Pedreira) — Av. Pedro Miranda, na Aldeia Amazônia.
  • Belém (Campina) — Rua Ó de Almeida, com a Tv. 1º de Março.
  • Belém (Parque Shopping) — Rod. Augusto Montenegro, 4300 – Parque Verde
  • Ananindeua — Rod. BR-316, bairro Águas Brancas.
  • Marituba — Rua da Passarela, 244, bairro Decouville.
  • Benevides — Rua Paul Begot
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