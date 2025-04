Alerta Laranja: Inmet faz previsão de chuvas intensas em algumas regiões do Pará: veja quais são

As regiões de Castanhal, Altamira, Santarém, além de toda a região metropolitana de Belém, estão sob alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Segundo o meteorologista José Raimundo, há previsão de chuvas intensas e frequentes nessas áreas ao longo das próximas 72 horas. Os modelos atmosféricos mostram nuvens carregadas sobre grande parte do estado, com possibilidade de acumulados acima de 30 milímetros por dia.

A capital paraense amanheceu sob chuvas intensas nesta segunda-feira, 7 de abril de 2025, e a previsão indica que esse cenário persistirá ao longo da semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é de continuidade das precipitações nas manhãs seguintes. José Raimundo, meteorologista do Inmet, informou que as chuvas registradas na manhã de hoje foram significativas, com acumulados variando entre os bairros de Belém. “As imagens de satélite do Instituto Nacional de Meteorologia verificam a predominância de um acumulado significativo entre 6h30 e 8h. O volume nas estações do Inmet chegou a 22,6 mm, e a tendência da previsão é de que, não só em Belém, mas também na região metropolitana, ocorram chuvas de forma generalizada, porém com acumulados diferenciados de bairro para bairro. Alguns bairros tiveram chuvas superiores a 30 mm, enquanto outros registraram 22,6 mm, como no Curió, e em torno de 25 mm na região do Coqueiro e Castanheira”, explicou Raimundo.

A previsão para os próximos dias indica que o céu vai permanecer nublado, com poucas horas de sol na região metropolitana de Belém. Essa condição está associada ao posicionamento da Zona de Convergência Intertropical e a outros fenômenos nos altos níveis da atmosfera. “A predominância é de que tenhamos um mês de abril ainda bastante chuvoso nos próximos dias, com um acumulado previsto em torno de 420 mm até o final do mês”, acrescentou o meteorologista.

Previsão para o interior do Pará

Além da capital, outras regiões do estado também serão afetadas pelas chuvas intensas. José Raimundo destacou que os modelos atmosféricos do INMET mostram, a partir de amanhã, chuvas intensas com nuvens carregadas em grande parte da Amazônia, incluindo áreas como Altamira, Santarém e Castanhal, com acumulados acima de 30 mm. “A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia coloca o aviso laranja para toda essa região do estado do Pará, incluindo a região metropolitana de Belém, onde as chuvas começaram desde as 6 horas da manhã e devem continuar, com algumas paradas, mas o céu permanecerá nublado, ou seja, com chuvas e poucas interrupções durante o dia. Em grande parte do estado do Pará, até Tapajós e Santarém, podemos dizer que teremos, não só nesta segunda-feira, mas também nas próximas 72 horas, chuvas intensas e frequentes, com poucas interrupções durante o dia e a noite. Ou seja, a qualquer hora podem ocorrer chuvas, como as registradas nas estações de Novo Repartimento, Pacajás, Vitória do Xingu, Altamira e Santarém, que já tiveram chuvas pela manhã. A predominância é de continuidade dessas chuvas, conforme mostram os modelos e as imagens de satélite do Instituto Nacional de Meteorologia”, detalhou Raimundo.

De acordo com o José Raimundo, é importante que a população esteja atenta aos avisos meteorológicos e tome as precauções necessárias para evitar transtornos causados pelas chuvas intensas.