Adolescente de 15 anos fica três dias perdido na Floresta Nacional do Tapajós em Belterra

Após três dias perdido na Floresta Nacional do Tapajós (Flona), no município de Belterra, região Metropolitana de Santarém, o jovem André Ferreira Ponte, de 15 anos, foi resgatado. Ele estava bastante debilitado e apresentava pequenas escoriações pelo corpo.

O jovem havia saído para caçar com o avô na última quarta-feira (23), em uma área na comunidade São João, mas acabaram se perdendo um do outro. Uma equipe da defesa Civil de Belterra e comunitários estavam envolvidos nas buscas ao adolescente.

"Eu voltei atrás do vovô, só que eu não achei mais ele, eu tava num caminho, acho que para perto da BR. Eu só escutava motosserra, nada mais. Eu cortava a mata para passar e a noite dormia no toco das árvores", relatou o jovem.

O Corpo de Bombeiros de Santarém também foi acionado para ajudar na procura do garoto. Uma equipe fez buscas durante dois dias na mata, encontraram alguns vestígios do adolescente, no entanto, ele não chegou a ser localizado pelos bombeiros.

André Ferreira contou que durante o tempo que esteve na mata, chegou a tentar mandar sinais, sem sucesso. Ele se alimentou com castanha e conseguiu encontrar água. "Teve uma noite que eu andei até umas 10h da noite, ainda cheguei a atirar para cima, e nada”, relatou.

O jovem relatou que ele não chegou a ver nenhum animal, ele pegou chuva e chegou a perder a camisa. Somente no fim da tarde de sábado (26), o jovem conseguiu encontrar um caminho que o levou até a Comunidade Jenipapo, onde foi resgatado.

O adolescente recebeu atendimento médico no Hospital Municipal de Belterra, onde recebeu medicação e após um período de observação teve alta médica.