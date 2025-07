Acidentes envolvendo idosos aumentam 30% em 2025 no Pará, aponta Hospital Metropolitano

O número de idosos vítimas de quedas atendidos no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) aumentou 30% de janeiro a junho de 2025, em comparação ao mesmo período de 2024. Neste ano, já foram registrados 652 atendimentos, enquanto no ano passado, no mesmo intervalo, foram 502. Desse total, 55% dos casos aconteceram dentro de casa, com registros que abrangem diferentes regiões do Pará. Em todo o ano de 2024, a unidade atendeu 1.112 idosos vítimas de quedas - sendo 62% dentro do ambiente doméstico.

"Quedas na terceira idade jamais são incidentes banais", alerta o ortopedista Eric Teixeira. "Em muitos casos, elas carregam potencial negativo para a saúde, com fraturas de fêmur, que exigem cirurgias, traumatismos cranioencefálicos, com risco de hemorragias e internações prolongadas", acrescenta o ortopedista.

Além da dor física, a perda abrupta de independência pode gerar traumas psicológicos. "O medo paralisante de novas quedas cria um ciclo traumático. O idoso reduz suas atividades, enfraquece a musculatura, desequilibra-se mais facilmente. Assim, aumenta exponencialmente o risco de nova queda", destaca Eric Teixeira.

Fatores agravantes

O cenário é ainda mais crítico para idosos com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e cardiopatias, que comprometem a recuperação. "Um idoso com diabete ou hipertensão, por exemplo, enfrenta um quadro ainda mais complexo porque, diante da necessidade de cirurgia de urgência, há a necessidade de estabilizar o quadro do paciente, o que demanda acompanhamento e tempo", explica o médico.

Segundo o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, cerca de 40% de idosos com 80 anos ou mais sofrem quedas todos os anos. Os dados reforçam que a casa, espaço visto como seguro, pode esconder perigos, como pisos escorregadios, iluminação insuficiente e móveis instáveis.

Fraturas

Maria José, 78 anos, está internada há oito dias no Metropolitano após sofrer uma queda. Ela conta que, entre as medidas preventivas, agora está não sair mais sozinha de casa. "Eu ando sozinha. Vou para o banco, consultas e resolvo as minhas coisas. Infelizmente, aconteceu esse acidente e fraturei o fêmur. Agora, eu vou evitar ficar saindo sozinha, mesmo sabendo que aconteceria se eu estivesse com meus netos", diz Maria.

Rosemary da Silva, 68 anos, residente em Marituba, também na Região Metropolitana de Belém, caiu em casa enquanto cozinhava, e também está internada após fraturar os dois pés. "Confesso que não lembro como foi. Só recordo de já estar no chão, com muita dor, e consegui me arrastar até o quarto para pegar o celular. Eu faço uso de alguns remédios, e costumo ler a bula de todos eles. Sei que alguns podem causar vertigem ou algo do tipo, e acredito que foi isso. Foi uma surpresa para mim ter quebrado os dois pés", relata.

Veja orientações sobre com evitar acidentes, conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS)

No quarto:

- Coloque lâmpada/lanterna e telefone perto da cama;

- Os armários devem ter portas leves e maçanetas grandes para facilitar a abertura, assim como iluminação interna para ajudar na visualização dos pertences;

- Dentro do armário, arrume as roupas em lugares de fácil acesso, evitando os locais mais altos, e

- Não deixe o chão do quarto bagunçado.

Na sala e corredor:

- Organize os móveis de maneira que tenha um caminho livre para passar;

- Instale interruptores de luz na entrada das dependências, para que não seja necessário andar no escuro;

- Mantenha fios de telefone, elétricos e de ampliação fora das áreas de trânsito - nunca debaixo de tapetes;

- Nas áreas livres, coloque tapetes com as duas faces adesivas ou com a parte debaixo não deslizante, e

- Não sente em cadeira ou sofás baixos, porque o grau de dificuldade exigido para se levantar é maior. Além disso, estes devem ser confortáveis e com braços.

Na cozinha:

- Remova os tapetes que promovem escorregões;

- Limpe imediatamente qualquer líquido, gordura ou comida que tenham sido derrubados no chão;

- Armazene a comida, a louça e demais acessórios culinários em locais de fácil alcance;

- As estantes devem estar bem presas à parede e ao chão, para permitir o apoio quando necessário, e

- Não suba em cadeiras ou caixas para alcançar os armários que estão no alto.

No banheiro:

- Coloque um tapete antiderrapante ao lado da banheira ou do box para sua segurança, na entrada e saída;

- Use tiras antiderrapantes dentro da banheira ou no chão do box;

- Instale barras de apoio nas paredes do banheiro;

- Duchas móveis são mais adequadas;

- Mantenha algum tipo de iluminação durante a noite;

- Substitua as paredes de vidro do box por um material não deslizante, e

- Ao tomar banho, utilize uma cadeira de plástico firme, com cerca de 40 cm, caso não consiga se abaixar até o chão ou se sinta instável.