Acidentes com energia elétrica mataram 28 pessoas no Pará; confira dicas de segurança

Mais de 400 pessoas morreram, no Brasil, em acidentes com energia elétrica. No Pará, e no mesmo período (primeiro semestre deste ano), foram 28 mortes. É o que informa a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel). No Brasil, os acidentes com energia elétrica, abrangendo choques elétricos, incêndios por sobrecarga e descargas atmosféricas (raios), totalizaram 759 ocorrências no primeiro semestre de 2021. Somente os choques somaram o número de 441, resultando na perda de 355 vidas - 86 pessoas conseguiram se recuperar.

Os dados revelam uma tendência de aumento comparado com 2020, quando foram computados 741 acidentes e 398 óbitos, mas ainda menor que o ano de 2019, por exemplo, com 826 ocorrências e 434 falecimentos. E as mortes por choque elétrico foram maiores do que as mortes em incêndios por sobrecarga. Ainda segundo a pesquisa da Abracopel, grande parte dos acidentes com choques elétricos ocorreu nas residências, local que, teoricamente, as pessoas se sentem mais seguras.

Conforme o levantamento, foram dentro dos lares 133 acidentes e 116 mortes. Em 2020, foram 127, ao todo; e, em 2019, 138. O primeiro semestre de 2021 trouxe a flexibilização do isolamento social e a vacinação está avançando. Com isso, as pessoas estão passando mais tempo fora de casa. “No ano passado, como muitas empresas adotaram o teletrabalho, foi possível que os cidadãos olhassem mais de perto os problemas da casa, observando as situações de risco e fazendo os consertos necessários”, diz o diretor-executivo e engenheiro da Abracopel Edson Marinho.

É preciso prestar atenção em tomadas e fios soltos

É por isso, observou, que o número de acidente não aumentou. “Mas agora (os acidentes) estão voltando”, afirma Marinho. Ele disse ser preciso prestar atenção em tomadas, fios soltos e extensões, entre outros. Outro contratempo está nas instalações elétricas de residências mais antigas, que possuem somente fusíveis ou disjuntores para a proteção, como explica Fábio Amaral, engenheiro eletricista e diretor da Engerey, empresa curitibana especializada na montagem de painéis elétricos que atende todo o Brasil.

“Atualmente, para interromper o perigo de choques elétricos, existem equipamentos como o Diferencial Residual, também conhecido como DR, capaz de evitar fugas de energia em um circuito elétrico, que pode acontecer em choques elétricos, fios desencapados, condutores mal isolados ou em contato com carcaças. Detectando anomalias na rede elétrica, o dispositivo desliga imediatamente o circuito, evitando agravamento do choque elétrico”, afirmou Amaral.

O uso do DR é obrigatório desde 1997, de acordo com o item 5.1.3.2.2 da Norma Brasileira (NBR) 5410, nos seguintes circuitos: que servem a pontos de utilização situados em locais que contenham chuveiro ou banheira; que alimentam tomadas situadas em áreas externas à edificação e em ambientes internos, que possam vir a abastecer equipamento em área externa; e que servem a pontos de utilização localizados em cozinhas, copas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências internas, normalmente molhadas ou sujeitas a lavagens constantes.

Ainda segundo Fábio Amaral, esses acidentes, que têm características muito semelhantes em todo o país, ocorrem, na maior parte das vezes, por descuido ou falta de manutenção, principalmente nas indústrias. Já nas residências, ocorrem pelo excesso de confiança. Ou seja, aquele velho conceito “de faça você mesmo”. Geralmente, disse, as pessoas não procuram um profissional habilitado. Também é importante usar produtos certificados.

Para evitar acidentes, afirmou, a primeira dica e mais importante quando for trabalhar com eletricidade é sempre consultar um profissional da área. "Não fazer ou permitir que façam em suas instalações as famosas gambiarras. Não deixar os equipamentos elétricos próximos à eletricidade. Evitar a utilização de celular enquanto estiver conectado à tomada. Verificar, em seu quadro elétrico, se possui dispositivo instalado chamado DR, que atua quando identifica uma 'fuga de corrente" - um choque elétrico, por exemplo, desligando instantemente o circuito, com isso protegendo a vida das pessoas", disse.

A eletricidade envolve riscos e a população precisa ficar alerta aos números (Alynne Cid / O Liberal)

No Pará, Equatorial alerta para cuidados durante pandemia

O executivo de Segurança da Equatorial Energia Pará, Alex Fernandes, alerta que, nesse período, no qual há mais pessoas em casa, é necessário ter atenção com a segurança. “Como as crianças estão dentro das residências, é importante ter cuidados com as tomadas, com fios elétricos que possam estar desencapados e com o ato de ligar vários aparelhos em uma mesma tomada com os ‘benjamins’, o que pode ocasionar curto-circuito”, explicou. A Equatorial orienta ainda que, se alguém for vítima de choque elétrico, não se deve tentar tocar na pessoa que está recebendo a carga. A melhor forma de ajudar é desligar o disjuntor ou chave geral e ligar para o Samu-192.

Orientações da distribuidora para utilizar a energia de forma segura:

Lâmpadas e tomadas

Antes de trocar uma lâmpada, desligue o interruptor. Não toque na parte metálica do bocal, nem na rosca. Não exagere na força ao rosquear, pois o vidro pode quebrar em sua mão;

Atenção ao uso do famoso “T” (benjamim) para ligar aparelhos elétricos. A utilização do objeto pode dar origem a um curto-circuito ou princípio de incêndio, se houver sobrecarga na instalação elétrica. O correto é usar filtro de linha como opção para ligar vários equipamentos ao mesmo tempo;

Não se esqueça de verificar sempre a voltagem correta do aparelho antes de conectá-lo à energia. Observe o diâmetro dos pinos e jamais force a conexão deles em uma tomada. Também nunca retire qualquer pino dos plugues, isso pode causar sobrecarga e graves acidentes.

Instalações de antena e reformas

Não instalar antenas próximo à rede elétrica, pois há risco de contato na fiação e consequente choque;

Ao fazer pequenos reparos, também é necessária atenção e respeitar a distância mínima com a rede da Equatorial. Dessa forma é possível evitar contato acidental de escadas e andaimes com a rede elétrica.

Água e energia

A água e energia não combinam e potencializam o risco de acidentes. Por isso, é importante evitar o contato com equipamentos elétricos com as mãos e/ou pés molhados e realizar consertos em instalações elétricas em locais úmidos e molhados;

Para trocar a temperatura do chuveiro é importante que ele esteja desligado e o corpo não deve estar molhado. Além disso, recomenda-se usar calçado de borracha na hora de fazer a mudança;

É preciso cuidado em relação a resistências dos chuveiros elétricos. Nunca altere o tamanho nem reaproveite resistências queimadas.

Mais dicas de procedimentos:

Ter um DR (Diferencial Residual) no quadro elétrico. Este equipamento desarma a rede elétrica quando uma fuga de corrente elétrica é detectada, evitando choques;

Na área profissional, utilizar equipamentos certificados conforme as normas da ABNT, como a NBR 16384/2020;

Em caso de manutenções, contratar o serviço de um profissional experiente e habilitado na área;

Não fazer “gambiarras”;

Nunca deixar equipamentos elétricos perto da água;

Manter o quadro de energia sempre em ordem;

Evitar usar o celular enquanto ele está carregando.

Fonte: Engerey Painéis Elétricos