Ação oferece serviços gratuitos de emissão de documentos e orientação jurídica em Belém

A Defensoria Pública do Estado do Pará realiza, nesta sexta-feira (23), antevéspera de Natal, a ação "Balcão de Direitos", que leva os serviços gratuitos de emissão de documentos e orientação jurídica à população. Os atendimentos ocorrem a partir das 8h, no prédio-seda da instituição, localizado na Travessa Padre Prudêncio, Nº 154, no bairro da Campina, em Belém.

VEJA MAIS

Os documentos emitidos serão RG, CPF, Carteira de Trabalho Digital, Foto 3x4 e 2ª via de Certidão de Nascimento e Óbito.