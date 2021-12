Ação natalina leva cestas básicas e brinquedos para a Ilha das Onças, em Barcarena

Moradores da comunidade Usina Vitória, na Ilha das Onças, em Barcarena, receberam na quinta-feira (23) uma ação de Natal, com direito à entrega de cestas básicas e brinquedos para as crianças. Celso de Jesus, de 42 anos, foi um dos ribeirinhos contemplados e comentou sobre a experiência. “Não tínhamos essas ações com frequência. Então, para nós, foi uma experiência nova”, disse.

Celso foi quem cedeu o espaço, para que o Papai Noel desembarcasse e fizesse a festa na comunidade. “Diante de tudo o que a gente tá passando, da fome, da desigualdade, foi um momento bem divertido. Várias famílias foram beneficiadas. Eu e minha família nos sentimos muito felizes de poder ajudar essas pessoas que enfrentam muita dificuldade. Ele veio para entregar as cestas, presenteou as crianças com brinquedos, fazendo a alegria de todo mundo”, comemorou.

Para o idealizador da ação natalina, Alan Bordallo, essa foi uma forma de reconhecer e valorizar a comunidade ribeirinha. “É um momento sempre gratificante para a gente, porque essa comunidade é uma comunidade que a gente se relaciona ao longo do ano. No nosso clube, a gente faz muitos passeios para vir para cá e outros lugares da Ilha das Onças. Então, a gente conhece as pessoas, frequenta a casa de um e outro. Poder colaborar com um Natal mais farto para eles é muito legal”, festejou Alan, ao destacar que, além da ação natalina, a parceria com a comunidade também resultou em outro projeto.

“A gente tem um projeto socioambiental, que é o Horta na Maré, em que a gente ajudou a introduzir hortaliças e canteiros suspensos. É uma relação que a gente já constrói desde 2018. O ano inteiro a gente vem pelo menos uma vez por mês a gente tá aqui, passeando, curtindo. E, para a gente, o Natal é uma oportunidade de poder entrar nessa corrente de solidariedade e celebrar a boa relação que a gente tem com a comunidade”, pontuou.