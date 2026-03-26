Ação em Barcarena oferece serviços de saúde gratuito para mulheres
Programação do Março Lilás inclui exames preventivos, vacinação contra HPV e atendimentos gratuitos nesta sexta-feira (27)
Em alusão à campanha Março Lilás, voltada à prevenção do câncer do colo do útero, uma ação de saúde será realizada em Barcarena nesta sexta-feira (27). A programação ocorre no Complexo Municipal de Saúde Raimundo Santana Ribeiro, das 8h às 12h, com oferta de diversos serviços gratuitos para o público feminino.
A iniciativa é promovida em parceria com a Albras e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Canaã e Industrial. Entre os atendimentos disponíveis estão coleta de PCCU (exame preventivo), testes rápidos para HIV, hepatite C (HCV) e sífilis, além de consultas com clínico geral.
As participantes também terão acesso à avaliação ocular e à vacinação contra o HPV, destinada a meninas de 9 a 14 anos.
Serviços de saúde e atendimentos sociais
Além dos serviços médicos, a ação inclui atendimentos de fisioterapia, com oferta de massagens terapêuticas, e assistência social. Nesse caso, haverá atualização do Bolsa Família e orientações à população.
A programação contará ainda com apresentação musical, como forma de promover acolhimento e bem-estar às participantes.
A ação busca ampliar o acesso aos serviços de prevenção, incentivar o diagnóstico precoce e reforçar a importância do cuidado com a saúde da mulher.
Veja como participar da ação em Barcarena
- Local: Complexo Municipal de Saúde Raimundo Santana Ribeiro
- Endereço: rua Santarém, nº180, bairro Murucupi
- Data: sexta-feira (27)
- Horário: das 8h às 12h.
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