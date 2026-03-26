Ação em Barcarena oferece serviços de saúde gratuito para mulheres

Em alusão à campanha Março Lilás, voltada à prevenção do câncer do colo do útero, uma ação de saúde será realizada em Barcarena nesta sexta-feira (27). A programação ocorre no Complexo Municipal de Saúde Raimundo Santana Ribeiro, das 8h às 12h, com oferta de diversos serviços gratuitos para o público feminino.

A iniciativa é promovida em parceria com a Albras e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Canaã e Industrial. Entre os atendimentos disponíveis estão coleta de PCCU (exame preventivo), testes rápidos para HIV, hepatite C (HCV) e sífilis, além de consultas com clínico geral.

As participantes também terão acesso à avaliação ocular e à vacinação contra o HPV, destinada a meninas de 9 a 14 anos.

Serviços de saúde e atendimentos sociais

Além dos serviços médicos, a ação inclui atendimentos de fisioterapia, com oferta de massagens terapêuticas, e assistência social. Nesse caso, haverá atualização do Bolsa Família e orientações à população.

A programação contará ainda com apresentação musical, como forma de promover acolhimento e bem-estar às participantes.

A ação busca ampliar o acesso aos serviços de prevenção, incentivar o diagnóstico precoce e reforçar a importância do cuidado com a saúde da mulher.

Veja como participar da ação em Barcarena

Local: Complexo Municipal de Saúde Raimundo Santana Ribeiro

Complexo Municipal de Saúde Raimundo Santana Ribeiro Endereço: rua Santarém, nº180, bairro Murucupi

rua Santarém, nº180, bairro Murucupi Data: sexta-feira (27)

sexta-feira (27) Horário: das 8h às 12h.