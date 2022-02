Ação do Detran orienta banhistas para evitar carros atolados nas praias de Salinas

Como parte da Operação Carnaval 2022, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran), intensificou o trabalho de orientação e educação para o trânsito em Salinópolis. As ações estão ocorrendo nas praias, vias e no Maçarico, orientando banhistas quanto aos riscos de acidentes. Nas praias, a ação visa evitar casos recorrentes de atolamento de veículos durante a subida das águas do mar. Nesta terça-feira (01), a primeira maré alta ocorre às 7h05 e a segunda, às 19h18.

VEJA MAIS

O trabalho foi iniciado no dia 26, com a participação de agentes de fiscalização do Detran e Secretaria Municipal de Trânsito (Semutsal). Ao todo 13 servidores atuam na operação que consiste na abordagem de condutores circulando em direção às praias.

Ação destaca fatores de risco para o trânsito

A coordenadora de equipe, Marília Botelho, explica os procedimentos adotados na operação. "Esclarecemos sobre os principais fatores de risco, como a alcoolemia, o excesso de velocidade, cinto de segurança e capacete, dentre outros fatores. Prestamos as informações mais importantes e entregamos o material educativo. É um trabalho de formiguinha e quase sempre com uma boa receptividade", afirma.

As ações também são voltadas para orientação das crianças com jogos educativos realizados à noite na orla do Maçarico, assim como a ação "Transitando nos Bares", com abordagem de frequentadores destes ambientes, alertando para o perigo de dirigir alcoolizado.

Angelim Ferreira foi um dos participantes da iniciativa e reconheceu a necessidade deste alerta. "É importante sempre relembrar essas dicas e trabalhar essa conscientização porque a gente sempre pensa que não vai acontecer o pior, mas um dia acaba acontecendo o acidente que podia ser evitado", declarou.

Nas praias, além de apresentar os riscos da alcoolemia para os motoristas, este ano o Detran chama atenção dos banhistas para os horários de maré alta, evitando assim a ocorrência de atolamento de veículos durante a preamar. Durante a ação, 7 carros foram retirados pelos proprietários após o alerta do Detran. Até o momento não há registros de veículos submersos nas praias de Salinas.