Ação distribuirá quase 13 toneladas de alimentos à pescadores de 41 comunidades de várzeas, em Santarém

Após a divulgação de casos suspeitos da Síndrome de Haff, popularmente conhecida como doença da “urina preta'', em Santarém, no oeste do Pará, o setor pesqueiro tem encarado uma grande crise. Pescadores afirmam que as vendas caíram 99%: com medo de contrair a doença, que segundo estudos é transmitida através do consumo de três espécies de peixes tambaqui, pacu e pirapitinga, a população parou de procurar o pescado. Para ajudar o setor a passar por esse momento difícil, uma ação conjunta foi articulada para possibilitar a distribuição de 12.831 quilos de alimentos para 1.974 famílias de pescadores impactados na região de várzea de Santarém. O embarque das cestas foi realizado nesta quinta-feira (22) e as entregas serão realizadas simultâneamente por duas embarcações nos dias 23 e 24 nas quatro regiões.

Para o diretor de Patrimônio e Finanças da Colônia de Pescadores Z-20, João Mário, o setor está com o futuro incerto. “O que preocupa mesmo, é que os consumidores não têm comparecido nem para comprar outras espécies, o que está causando problemas financeiros aos nossos Pescadores” ,disse. A Colônia, que possui 5.866 pescadores artesanais cadastrados na entidade, teme que o público sofra ainda maiores prejuízos com a ausência de comercialização.

ENTREGA CESTAS Ação distribuirá quase 13 toneladas de alimentos à pescadores de 41 comunidades Andria Almeida / O Liberal

Pensando em apoiar emergencialmente os pescadores diretamente afetados por esses impactos econômicos, as entidades se uniram para identificar os mais necessitados e realizar ação de doação de kits de segurança alimentar. “Vão ser distribuídas cestas na região do Tapará, Ituqui, Aritapera e Urucurituba. Em cada comunidade tem um número determinado de cestas seguindo a um protocolo para o atendimento, um critério que os coordenadores dos núcleos de base definiram” - esclareceu a coordenadora da Sapopema, Wandicleia Lopes.

A ação conjunta foi organizada pelo Projeto Saúde e Alegria, Sapopema, em parceria institucional da Colônia de Pescadores Z-20, Coordenadores de Núcleo de Base e Conselhos Regionais de Pesca do Ituqui, Aritapera, Urucurituba, Tapará e apoio da Ação Cidadania.

“A população praticamente parou de consumir o peixe e isso tá tendo um impacto muito grande na economia, em meio a isso surgiu essa oportunidade de realizar esse apoio solidário, a gente sabe que não é algo que resolve mas é uma tentativa de amenizar a situação dessas famílias nesse momento” Finalizou Fabio Pena coordenador de comunicação do Projeto Saúde e Alegria

Serão atendidos na ação, pescadores de Costa do Tapará, Pixuna, Santa Maria, Tapara Miri, Tapará Grande, Santana, Boa vista, Barreira, Correio, Ilha de São Miguel, Costa do Aritapera, Mato alto, Água Preta, Carapanatuba, Centro do Aritapera, Cabeça d'Onça, Centro do Surubiaçu, Enseada do Aritapera, Boca de Cima do Aritapera, Santa Terezinha, Ponta do Surubiaçu, Piracaoera de Cima, Piracaoera de Baixo, São Ciríaco, Campos do Aramanai, Campos do Urucurituba, Igarapé do Costa, Arapemã, Aracampina, Nova Vista, Vila Marcos, São José, Conceição do Ituqui, Santana, Patos, Nossa senhora de Lourdes, Fé em Deus, Santarém Miri, Pérola do Maicá, Jaderlândia, Mapiri e Mararu.