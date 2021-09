Ananin Solidária arrecada e distribui 100 ton de alimentos para 10 mil famílias de Ananindeua

O Programa “Ananin Solidária” da Prefeitura Municipal de Ananindeua arrecadou e distribuiu 100 toneladas de alimentos para cerca de 10 mil famílias do município, da Região Metropolitana de Belém (RMB). De acordo com a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat), a ação quer contribuir com a segurança alimentar e a saúde básica das pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente, as que enfrentam dificuldades nesta pandemia. Com informações da Prefeitura Municipal de Ananindeua.

A Semcat informou que as famílias são selecionadas por um mapeamento realizado por lideranças comunitárias, associações de bairros e pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Os 10 CRAS do município já foram atendidos pelo projeto.

“Eu sou imensamente grata a Deus por estar recebendo a cesta hoje, porque nós não tínhamos o que comer essa semana e agora já temos. Meus netos vão poder se alimentar”, afirmou a dona de casa, Lourdes Gomes, de 51 anos, moradora do bairro de Águas Lindas, beneficiada com uma cesta básica, nesta manhã de quinta-feira (16).

Secretária da Semcat, Marisa Lima observa que "o prolongamento da pandemia não afetou somente o sistema de Saúde das cidades brasileiras. Resultou também no agravamento da vulnerabilidade social, pois milhares de famílias perderam o emprego ou tiveram sua fonte de renda extremamente afetada, sob esse aspecto, a mobilização na cidade foi essencial para garantir a ajuda a centenas de famílias neste momento”, disse ela.

O “Ananin Solidária” foi idealizado em abril de 2021, após uma vistoria técnica do prefeito doutor Daniel em uma rua no bairro do Curuçambá, onde era executada uma obra de pavimentação. Acompanhado da esposa, Alessandra Haber, o gestor soube que duas crianças não tinham nada para comer em casa. A família passou a ser atendida pela Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho, por meio do Cras Curuçambá, que atende 5 mil pessoas.

A partir daí, o programa foi lançado no domingo de Páscoa, com o propósito de ajudar famílias em vulnerabilidade. A princípio, os pontos de arrecadação dos alimentos eram os próprios postos de vacinação contra a covid- 19. O programa cresceu e ganhou a adesão de empresas, e até esta quinta-feira (16), conseguiu distribuir 100 toneladas de alimentos, ajudando no apoio alimentar de 10 mil famílias do município.

Desempregada e mãe de três crianças, a jovem Maria Lilia, de 28 anos, recorreu aos alimentos do Ananin Solidária para poder alimentar a família. “Estou feliz, tenho certeza que não só eu, mas todas as famílias que receberam essa cesta", afirmou.

CONFIRA OS PONTOS DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS

Os pontos de arrecadação de alimentos ficam na Associação Empresarial de Ananindeua, na rua José Marcelino de Oliveira, 399, no bairro Centro, perto da Igreja Matriz, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira; na sede da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcart), na rua Júlia Cordeiro, 67, no bairro Águas Brancas, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira; e também nos postos de vacinação contra a Covid-19, das 8h às 13h.