Covid-19: Sespa desmente informação de que hospital voltaria a funcionar de 'portas abertas'

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) desmentiu no começo da tarde desta quinta-feira (28) que o Hospital Regional Abelardo Santos, em Icoaraci, retomaria o atendimento de portas abertas para casos de covid-19. A informação circulou em grupos de mensagens instantâneas e nas redes sociais

“A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) esclarece que a informação que circula de que o Hospital Regional Abelardo Santos, em Icoaraci, a partir de agora fará atendimento de portas abertas para casos de Covid-19 não procede”, disse o perfil da Sespa no twitter.

De abril a julho do ano passado, o hospital funcionou como unidade de urgência e emergência exclusiva para pacientes com sintomas de síndrome aguda respiratória relacionados à suspeita ou diagnóstico do novo coronavírus, funcionando de portas abertas (quando o paciente pode ir direto ao local em busca de ajuda médica, sem precisar de encaminhamento).

“O hospital realiza o atendimento de suas 14 especialidades com consultas marcadas, via regulação, de 7h às 18h de segunda a sexta-feira. Ressaltamos que o horário de funcionamento 24h e de portas abertas se dá apenas para atendimentos de pediatria e obstetrícia”, completou a Sespa em outra postagem no twitter.