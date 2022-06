Abandono de cobra píton em frente à parque vira caso de polícia em Marabá

Embora nenhum boletim de ocorrência tenha sido registrado sobre o caso, a 21ª Seccional de Polícia Civil deve investigar as circunstâncias que levaram uma cobra píton para a frente ao Parque Zoobotânico de Marabá (PZM), na última quinta-feira (23). O animal foi encontrado por um colaborador da instituição em uma sacola plástica, junto com uma garrafa de cachaça e um bilhete que dizia “cuida dela, por favor”.

De acordo com o superintendente regional de Polícia Civil, delegado Vinícius Cardoso, uma equipe irá ao local para colher informações que possam esclarecer o abandono e a origem da serpente. “Queremos apurar, entre outros detalhes, como o animal foi capturado e em que situação ele se encontrava no cativeiro”, explicou o delegado, chamando atenção para o fato de que a cobra tem marcas de queimadura.

VEJA MAIS

Segundo informações da equipe do Parque, a cobra píton não é originária do bioma brasileiro. O mais provável é que o animal tenha vindo do continente africano ou asiático. Desde que foi levada para o PZM, a serpente segue em observação e recebendo todos os cuidados, já que havia marcas de queimaduras no animal.

“Ela já foi examinada por um veterinário e está sendo medicada. As queimaduras estão bem mais secas”, contou a bióloga, Kivia Reis. O animal deve ficar definitivamente no Parque Zoobotânico de Marabá, junto com as outras espécies que já vivem na instituição.