Cobra Píton é abandonada no Parque Zoobotânico de Marabá com um bilhete: 'cuidem bem dela'

Uma cobra Píton foi encontrada em frente ao Parque Zoobotânico de Marabá. O animal estava em uma sacola plástica, com uma garrafa de cachaça e um bilhete, com um apelo à equipe da instituição: "cuidem bem dela". A serpente foi encontrada na última quinta-feira (23), mas somente nesta sexta-feira (24) o caso ganhou repercussão. O animal tem quase dois metros, pesa cerca de sete quilos e é considerado agressivo.

A Píton foi resgatada pelo veterinário Pedro Calazans e pela domadora de cavalos Sara Dax. Em vídeo publicado nas redes sociais, o casal afirma que uma cobra dessa chama atenção, pois é uma espécie que veio de longe. "Ela é de origem africana ou asiática, não tem no nosso bioma", afirmou o veterinário.

"Ela está fazendo um barulho. Estou com ela solta porque estou tentando acalmá-la", disse Sara, com a serpente no colo, dando a entender que o bicho estava sob estresse.

Em outro momento do vídeo, é possível perceber que a Píton tem marcas de queimaduras pelo corpo. "As pessoas fazem isso para se livrar do problema, né? E é assim com cachorro, com animal silvestre... Seria um pet, mas foi criada como um animal selvagem. Ela não é mansa", conclui o veterinário.

O Parque Zoobotânico informou que a cobra será levada ao Centro Amazônico de Herpetologia, um serpentário que fica no município de Benevides, Região Metropolitana de Belém.