VÍDEO: Homem ao ‘brincar’ com píton sofre ataque da cobra e quase perde a visão

Nem o alto nível de experiência do cuidador de cobras Nick Bishop, de 32 anos, fez com que ele escapasse de um ataque surpresa de uma píton, um tipo de réptil. O morador de Los Angeles, foi até o estado norte-americano da Flórida no último fim de semana e registrou o encontro em um vídeo, mas não imaginava que teria um final trágico.

Nas imagens, aparece Nick brincando com o animal de aproximadamente 1 metro em direção à câmera. A cobra então, dá o primeiro bote, no braço. Mas, o rapaz consegue desviar, porém, um segundo depois ele é atacado pela píton, que vai direto na região do olho esquerdo.

A área da sobrancelha começa a sangrar muito. E mesmo assim, ele segura novamente o bicho, que se mantém quieto.

Confira o vídeo: