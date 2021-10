Morador é surpreendido com cobra píton enrolada em escorredor de guardar louça

Na última quarta-feira (6), um homem levou o maior susto ao avistar uma cobra píton enrolada junto com as louças de cozinha, em Nova Gales do Sul, na Austrália. Para aumentar o desespero da situação, o animal começou a se desenrolar e foi rastejando e se alojou na parte interna da residência. As informações são TNOline.

O morador, Keith Williams, utilizou as redes sociais para compartilhar o momento de sufoco. "Não consigo acreditar que esvaziei parte do escorredor de louças antes de notar. Ok, eu tinha acabado de acordar e estava esperando pelo café, mas ainda assim...", escreveu na publicação.

O australiano afirmou que não sabia como pedir ajuda para retirá-la. E o momento ficou mais tenso quando a cobra saiu por conta própria do utensílio e se rastejou até a parte interna do imóvel.