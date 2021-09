Cobra tenta engolir cachorro, mas acaba entalada com cobertor acolchoado

Um cão escapou de ser engolido vivo após uma píton confundir o animal com o cobertor dele. O caso aconteceu em uma residência na cidade de Brisbane, na Austrália. As informações são do jornal Extra.

De acordo com a entidade Sunny Coast Snake Catchers, a cobra teria engolido o acolchoado inteiro por acreditar se tratar de uma presa .

"Aparentemente, a cobra entrou na casa e captou partículas de odor de um mamífero, no caso um canino, no ar. Os ofídios usam a língua bifurcada como uma espécie de sensor que captura cheiros e fluídos, isso pode tê-la induzido a achar que o lençol usado pelo cachorro era uma presa", explica Stuart McKenzie, membro da organização.

Por fim, o animal foi induzido “vomitar” o edredom para não sofrer ainda mais danos.