Abaetetuba cancela réveillon e carnaval 2022

As festas de réveillon e carnaval 2022 de Abaetetuba, no nordeste do Pará, estão canceladas. O Comitê de Supervisão e Acompanhamento dos Impactos da covid-19 tomou a decisão, com participação de representantes da sociedade civil, em reunião na tarde desta quarta-feira (1º).

A medida preventiva visa evitar com que o município fique vulnerável à possível quarta onda da covid-19, desencadeada na Europa e atrelada à chegada da variante Ômicron, que ainda não foi detectada em território paraense.

“Nossa decisão foi tomada com o intuito de preservarmos a vida e protegermos a população abaetetubense da nova variante”, declarou a prefeita Francineti Carvalho. A suspensão dos eventos festivos será disciplinadas por Decreto, com previsão de publicação para a semana que vem.

O Comitê também reforçou a importância da vacinação como instrumento de enfrentamento à covid-19 e decidiu pela implantação de medidas de fortalecimento da campanha de vacinação no município. E ainda, concordou com a implantação de medidas para exigência de comprovação de vacinação aos servidores públicos municipais.