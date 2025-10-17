Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

A ciência que move a agenda climática brasileira

Luciana Santos e Luiz Antônio Elias

Governos e pesquisadores de todo o mundo se preparam para a COP30, e a escolha de Belém como sede dessa importante Conferência demonstra que não há solução para a crise climática sem a Amazônia. Em uma via de mão dupla, não há Amazônia sustentável sem ciência. 

A transição energética e a descarbonização encontram na ciência a trilha mais segura para medidas concretas. Em sua fala histórica na Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2025, o presidente Lula advertiu que a corrida por minerais críticos, indispensáveis à transição, não pode repetir a lógica predatória que marcou os últimos séculos. Sua mensagem foi clara: é hora de transformar a urgência climática em ação política real. Como destacou, “será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta”.

Essa convocação ecoa as mensagens urgentes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas para a “janela de oportunidade” que se fecha rapidamente. Nesse cenário, o Balanço Global do Acordo de Paris (GST) ganha relevância central, tendo sido “baseado na equidade e na ciência, unanimemente a referência que informa a cooperação internacional e as Partes no aprimoramento de suas ações, como nos lembra o embaixador André Corrêa do Lago, presidente designado da COP30. 

A preparação da COP30 em Belém reflete essa urgência e traduz em prática a advertência presidencial: ciência, política ambiental, diplomacia e infraestrutura devem caminhar juntas, consolidando a imagem do Brasil como país capaz de alinhar conhecimento técnico e liderança política.

O reconhecimento do Brasil como potência climática resulta também de sua sólida capacidade científico-tecnológica. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação articula suas Unidades de Pesquisas, Universidades e empresas, com o CNPq e a FINEP apoiando pesquisadores e instituições em um ecossistema único no Sul Global. Essa articulação permite ao MCTI elaborar os documentos que são os compromissos oficiais do Brasil para a Convenção do Clima e Acordo de Paris. Suas Unidades contribuem com o Inventário Nacional de Emissões, Plano Clima e outras Políticas Públicas.

Um desdobramento desse trabalho foi a formulação da meta de redução de 59% a 67% das emissões líquidas até 2035, apresentada pelo Brasil na COP29 - resultado de um esforço interministerial que traduz em números a interseção entre ciência e decisão política. Paralelamente, os projetos na Amazônia, como LBA, AmazonFACE, Torre ATTO e Esecaflor, tornaram-se referências para o IPCC, revelando como a floresta interage com o clima. Como complemento, plataformas como Sirene, Sinapse e SiBBr democratizam dados estratégicos, enquanto o Adapta Brasil oferece respostas inovadoras à crise climática.

O investimento federal de R$ 1,5 bilhão em infraestrutura científica - incluindo supercomputador do INPE, satélites, Torre ATTO, coleções biológicas e 122 projetos contratados na região Norte - somado a R$ 2,5 bilhões aplicados em projetos de transição energética, comprova o vigor dos compromissos assumidos. São resultados que dão materialidade à advertência do presidente Lula na ONU: compromisso com o clima exige ciência, tecnologia e justiça social. 

Assim, quando todos pisarem o chão da floresta na COP30, o Brasil apresentará ao mundo um modelo concreto de articulação entre ciência, Estado e sociedade. Mais do que anfitrião, será referência técnica e diplomática na construção de soluções para o planeta.

Com a Amazônia no centro da agenda e a ciência como bússola, o Brasil reafirma sua liderança para enfrentar a crise climática - pronto para inspirar e construir, junto com o mundo, uma resposta à altura do desafio que a ciência e a política, juntas, nos convocam a enfrentar.

Luciana Santos, Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação-MCTI

Luiz Antonio Elias, Presidente da Financiadora de Estudos e Projetos- FINEP

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

ROMARIA

Romaria de Nossa Senhora de Nazaré: Castanhal caminha com fé, esperança e amor

Multidão transforma as ruas em um rio de devoção para celebrar 27 anos de Romaria e os 20 anos da Diocese de Castanhal

17.10.25 11h39

ALERTA

Pará ainda não atinge metas de vacinação entre crianças; Sespa reforça importância da imunização

O alerta foi feito pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) nesta sexta-feira (17), data em que se celebra o Dia Nacional da Vacinação

17.10.25 11h37

EDUCAÇÃO

Ufopa oferta mais de 2 mil vagas para cursos de graduação no Processo Seletivo Regular Unificado

As inscrições são gratuitas e há bônus de 20% para estudantes da região

16.10.25 16h38

REFORMA

Confusão marca aprovação da reforma da previdência dos servidores em Castanhal

Presidente da Câmara, Nivan Noronha, diz que o projeto passou por ampla análise e incorporou parte das propostas dos servidores

16.10.25 13h32

MAIS LIDAS EM PARÁ

CONCURSO

Detran-PA lança processo seletivo com salários de mais de R$ 3 mil; veja como se inscrever

Concurso público abre 110 vagas para contratação temporária de Assistentes de Trânsito

15.10.25 0h11

PSS

Prefeitura de Parauapebas abre novo processo seletivo para contratação temporária; veja detalhes

Concurso público tem inscrições gratuitas para contratação temporária em diversas áreas, como Saúde, Administração, Obras, Educação e outras secretarias municipais

13.10.25 22h18

MANSÕES DE LUXO

Caso Cerpasa: conheça as mansões luxuosas que podem ser penhoradas

Luxo dos imóveis contrastam com dívida de quase R$ 6 bilhões da empresa com o Estado do Pará

12.10.25 17h00

TRANSPORTE

Pará regulamenta táxi-lotação intermunicipal e reconhece profissão de 600 trabalhadores

A nova legislação reconhece oficialmente a atividade de cerca de 600 trabalhadores em todo o Estado

13.10.25 20h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda