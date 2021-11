90% das pontes em São Félix do Xingu são feitas de madeira aponta Secretaria Municipal de Obras

O município de São Félix do Xingu nos últimos meses passou por fortes chuvas que causaram inundações, danificando a infraestrutura pública, como as pontes do município que de acordo com o levantamento feito pela Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) de S.F do Xingu mais de 90% das pontes são de madeiras.

O secretário da SEMOB, Marcelo Ramos explica que o inverno amazônico anualmente castiga o município e que devido a estrutura de madeira das pontes, facilmente são danificadas e precisam de revitalizações constantes. Entre junho e julho deste ano a secretaria entregou uma ponte de madeira ligando a sede do município a áreas estratégicas. "97% das pontes de São Félix são de madeiras, os períodos de chuva agravam a situação. Fizemos uma ponte de 163 metros de madeira e há todo um cuidado de com burocracia, responsabilidade com a madeira legalizada, etc. Ela custou quase 500 mil reais e foi feita de com recurso próprio, ligando o Sudoeste, Castanheira, Barra Mansa, Renascer, São Francisco e Teilândia - sede do município - entregamos entre junho e julho", disse o secretário.

Ramos ressalta que a prefeitura está empenhada em revitalizar as pontes e contou com a parceria do Governo do Estado do Pará, além do recurso municipal. Destaca a realização de um sonho para os munícipes, que é a construção da ponte que liga Teilândia ao outro lado do rio Fresco e beneficiará as atividades locais. "Essa ponte liga a sede do município ao outro lado do rio Fresco. Aqui é um sonho que será realizado, ela já está licitada e a empresa já está instalada no município. É um sonho dos munícipes, a previsão de entrega é em dois anos", reforçou.

Apesar de o secretário afirmar que atualmente no município há quatro equipes de até 10 trabalhadores, entre eles serviço braçal e máquinas pesadas fazendo pontes, ainda há uma carência, pois além das duas pontes destruídas nos últimos meses pelas inundações, há outras 19 pontes com mais de 20 metros que precisam de revitalização parcial ou reconstrução. "A secretaria recebeu 27 milhões do Estado no começo do ano, para revitalizar. Com o dinheiro compramos 15 caminhões 'truck', sendo: 4 caminhões pipas e 11 caçambas. Compramos também 2 motoniveladoras, 4 pás carregadeiras, 9 retroescavadeiras, 2 rolos compactadores, 1 trator de esteira, 1 caminhão prancha e 4 caminhões 3/4. Temos 40 pessoas fazendo trabalhos de reconstrução de pontes na cidade", explica.

"Houve um pedido nosso ao Governo Federal de verba para a reconstrução de duas pontes, veio uma equipe da defesa civil e uma equipe do Governo Federal semana passada fazer uma vistoria, mas parou por aí. Todas as manutenções que estamos fazendo são de recursos próprios ou do Estado", completou.

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira (16) que o Governo Federal autorizou o repasse de R$433,7 mil e serão destinados à reconstrução de duas pontes no município de São Félix do Xingu, beneficiando 400 pessoas que foram afetadas. No entanto, o secretário disse que ainda não houve tempo de ser comunicado da publicação, mas que a SEMOB irá verificar para dar início às atividades, mas avalia ser insuficiente a verba para atender as demais necessidades de reconstruções do município.

"Eles estiveram aqui ontem, então, agora que foi publicado no diário... Mas eu ainda não recebi a notificação de que foi aprovado. São lugares que ano após ano, todo início de inverno criam problemas, o prefeito João Cleber Torres pediu para fazer esse levantamento. Acredito que as duas pontes sejam a ponte do Triunfo e a outra na região de Primavera. Mas temos pontes acima de 20 metros acima, mais de 19 pontes, que necessitam de reparos ou reconstrução. E esse recurso não será suficiente para atender essa demanda", finalizou.