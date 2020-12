87% das cartinhas para o Papai Noel foram adotadas nos Correios

Devido à pandemia de covid-19, a tradicional campanha solidária dos Correios, na qual pessoas podem adotar uma cartinha endereçada ao Papai Noel, e realizar o trabalho de Bom Velhinho, as coisas foram um pouco diferentes neste ano. As pessoas escolhiam entre as cerca de 100 mil cartas de todo o Brasil numa plataforma digital. E então, seguindo todos os protocolos sanitários, era feita a entrega do presente. Posteriormente, servidores da estatal faziam a entrega segura. Do total nacional, 87% das cartinhas encontraram um Papai Noel particular.

No Pará e no Piauí, a adoção de cartinhas encerrou no dia 17. No dia 18, grande parte dos demais estados encerraram. No dia 24, será o encerramento para Mato Grosso. O último local será Minas Gerais, no dia 31. Nesta segunda-feira (21), todos os presentes que haviam sido arrecadados no Pará foram entregues. Os dados finais só devem ser especificados após o encerramento da campanha nacional.

Pelo Brasil, houve diferentes formas de realizar os desejos de crianças. Em Aparecida de Goiânia (GO), uma menina de 9 anos recebeu uma festa de aniversário com o tema Moana, personagem da Disney. No Paraná, um menino de 6 anos visitou a Arena da Baixada e recebeu uma camisa 11 personalizada do Athletico Paranaense, o time do coração.

Ao longo dos mais de 30 anos da campanha, mais de 6 milhões de cartinhas foram atendidas em todo o Brasil, informa a assessoria de imprensa dos Correios. Para a estatal, "...a campanha digital deste ano cumpriu sua missão de unir os brasileiros nessa grande corrente do bem, que por meio da escrita, propaga valores como solidariedade e esperança entre as crianças, e busca atender aos pedidos de presentes daquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social".