76.550 doses da Janssen chegam no Pará; Sespa fará o envio aos Centros Regionais de Saúde

A vacinação anticovid no Pará continua pelos municípios e o Governo do Estado do Pará recebeu na manhã desta terça-feira (14) mais doses de vacinas, desta vez, 76.550 doses da Janssen. O Estado conta com quatro tipos de imunizantes e até o momento recebeu para distribuir entre a capital e demais municípios 13.367.165 imunizantes, distribuídos entre Pfizer, Coronavac, Astrazeneca e Janssen.

As vacinas chegaram no Aeroporto Internacional de Belém e ficaram sob responsabilidade da equipe de Logística da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), que fará o envio aos Centros Regionais de Saúde com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). “Nossa estratégia neste momento é fortalecer a vacinação nas cidades paraenses que precisam melhorar seus índices e que parte da população ainda não tomou nem a primeira dose. Os imunizantes devem ser distribuídos já nos próximos dias e as doses são repassadas segundo a necessidade de cada local”, explica Daniele Nunes , que é diretora de Epidemiologia da Sespa.

De acordo com a Sespa, as doses da Janssen serão usadas para doses de reforço. A secretaria também orienta aos gestores de saúde dos municípios que seja feita uma busca ativa entre as pessoas que não tomaram nenhuma dose.

Rômulo Rodovalho, secretário de saúde pública, acredita que a chegada de mais vacinas representa e possibilita o avanço no processo de imunização. “Estamos realizando uma força-tarefa para que todos os paraenses tenham acesso à vacina, mas é sempre bom destacar que esse é um trabalho em conjunto que precisa também do apoio das secretarias municipais de saúde e da população que não pode deixar de completar o esquema vacinal. Por isso, procurem os postos de saúde mais próximos e fiquem atentos às datas para realizar também a dose de reforço”, afirma.

