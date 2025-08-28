Capa Jornal Amazônia
Pará

33º Festival do Açaí movimenta São Sebastião da Boa Vista

Evento no Marajó reúne shows, gastronomia, concursos e valoriza tradição cultural e econômica do açaí no município paraense

Riulen Ropan
fonte

Festival Cultural do Açaí em São Sebastião da Boa Vista (Divulgação)

O município de São Sebastião da Boa Vista, no arquipélago do Marajó (PA), será palco de um dos eventos mais aguardados da região: o 33º Festival Cultural do Açaí. A festa será realizada nos dias 29, 30 e 31 de agosto de 2025, reunindo moradores, visitantes e turistas para celebrar a tradição local.

Com o tema “O Marajó se encontra aqui, na Terra do Açaí”, o evento destaca a importância cultural, alimentar e econômica do fruto símbolo da cidade, que conta com duas safras por ano e movimenta a economia local.

Festival do Açaí 2025 terá shows, concursos e cultura popular

A programação do festival inclui uma diversidade de atrações musicais, culturais e gastronômicas. Entre os destaques estão:

  • Corredor do Artesanato – espaço para valorização da produção artesanal local;
  • Concurso da Rainha do Açaí – tradicional disputa que celebra a beleza e identidade boavistense;
  • Shows musicais – com artistas locais, regionais e nacionais.

Já estão confirmados os shows de Rebeca Lindsay, Marquinhos Duran, Nosso Tom, Willy Lima e o Vila Kids Festival, voltado ao público infantil.

Competições tradicionais reforçam laços com o açaí e os rios

As gincanas populares também fazem parte da programação e promovem a participação comunitária. Entre as principais disputas estão:

  • Corrida do açaí;
  • Competição do maior e menor cacho de açaí;
  • Prova de quem bebe mais açaí;
  • Corrida de carreteiros.
  • Competições de canoagem

O público também poderá acompanhar as apresentações dos bois-bumbás Malhadinho e Estrela Dalva, manifestações artísticas que representam a cultura popular do Marajó.

Gastronomia com foco no açaí valoriza sabores regionais

Barracas com pratos típicos da culinária paraense vão oferecer diversas receitas com açaí, desde as versões mais tradicionais até combinações inusitadas. A gastronomia é um dos pontos altos do evento, reforçando a identidade cultural de São Sebastião da Boa Vista.

Festival fortalece economia e promove identidade marajoara

Além da celebração, o Festival do Açaí é reconhecido como um motor econômico para o município. A cada edição, atrai visitantes de diversas cidades e estados, movimentando o comércio, o turismo e os serviços da região. O evento também contribui para preservar e valorizar o patrimônio cultural do povo marajoara.

Serviço

  • Evento: 33º Festival Cultural do Açaí
  • Local: São Sebastião da Boa Vista – Ilha do Marajó (PA)
  • Datas: 29, 30 e 31 de agosto de 2025
  • Atrações: Rebeca Lindsay, Marquinhos Duran, Nosso Tom, Willy Lima, grupos locais e Vila Kids Festival
  • Entrada: Gratuita.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

33º Festival Cultural do Açaí
Pará
