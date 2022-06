2º Pedal da Cooperação faz parte das comemorações do Dia C em Castanhal

As cooperativas paraenses promovem junto ao Sistema OCB/PA e Sescoop Pará, ações voltadas para os interesses da comunidade para comemorar o Dia C- Dia de Cooperar, que surgiu em2009 com o objetivo de desenvolver ações de responsabilidade social, colocando em prática os valores e princípios cooperativistas, por meio de ações voluntárias.

Em Castanhal, no nordeste do estado, a Sicredi Norte, em parceria com a Cooperativa dos Educadores Autônomos de Castanhal (CEAC), AmazonCoop e Cooperativa Agroindustrial Frutos Da Amazonia (Coafra), realiza programação que inicia nessa sexta (01), às 15h na Praça do Estrela, e só termina no sábado (02) com o 2º Pedal da Cooperação.

As inscrições podem ser feitas até quinta (30) em um dos cinco polos da CEAC, escritório AmazonCoop ou por meio eletrônico no site da Sicredi Norte.

O percurso da pedalada começa na praça do Estrela, passa pela avenida Barão do Rio Branco até o Santuário de Nazaré, na vila do Apeú e faz o mesmo trajeto na volta.

De acordo com a presidente da CEAC, comemorar o Dia C incentivando os hábitos saudáveis da comunidade faz parte dos princípios básicos do cooperativismo.” Bem-estar, cooperação e solidariedade são nossos pilares e nada melhor do que comemorar essa data cuidando da comunidade em que estamos inseridos. Também queremos cuidar do meio ambiente e fomentar a economia local”, disse Kátia Santos.

Inscrições para o Pedal da Cooperação

As escolas da CEAC em Castanhal, assim como o escritório da AmazonCoop, são ponto de inscrição presencial. Para participar, basta doar 2 kg de alimentos não perecíveis ou 1 kit de higiene pessoal contendo: sabonete, desodorante, shampoo, condicionador e creme dental. Parte do que for arrecadado será doado ao abrigo de idosos Casa da Fraternidade, localizado no Apeú.

As inscrição on-line devem ser feitas pelo site www.sicredi.com.br/norte e fazer um print da tela do computador ou celular e apresentar juto com os 2kg de alimentos ou o kit de higiene pessoal, no momento de retirar o kit de inscrição.

Locais

Escola Dr. Erivaldo: Rua Adilson Rodrigues, 283. Bairro: Jaderlandia.

Escola Alegria do ABC: Passagem Têxtil, 271.Bairro: Ianetama.

Escola Marwir: Rua Sete de Setembro, S/N. Bairro: Pirapora.

Escola São Miguel Arcanjo: Alameda Riachuelo, S/N. Bairro: Milagre.

C.E.B.F ABC: Euzebio Florelize, S/N. Bairro: Santa Lídia.

Escritório AmazonCoop: Alameda Tem. Noberto Magalhães, 2723-B. Bairro: Saudade I.

Kit de participação

Os primeiros 500 inscritos terão direito a um kit de participação composto por: 01 squeeze, 01 camisa do evento e 01 sacochila. Os 500 seguintes, ganharão 01 squeeze e 01 camisa.

Na sexta (01) inicia a entrega dos kits de participação, ecoponto de arrecadação de resíduos e feira de produtos produzidos por empreendedores locais. Já no dia 02, a partir das 9h a programação continua no mesmo local, com treino funcional, fitdance, zumba e o pedal da cooperação.