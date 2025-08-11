Capa Jornal Amazônia
Zelensky intensifica diálogo com líderes globais às vésperas de reunião Trump-Putin

Zelensky busca apoio internacional e reforça sanções contra a Rússia antes do encontro Trump-Putin

Estadão Conteúdo
fonte

Em diálogo com líderes europeus, Zelensky agradeceu o apoio da Suécia e reforçou a pressão para que a Rússia encerre a guerra (Foto/Reprodução)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, intensificou nos últimos dias suas conversas diplomáticas com líderes mundiais, buscando apoio e coordenação para encerrar a guerra contra a Rússia. Em suas publicações no X, ele ressaltou que “a comunicação com parceiros é constante” e que “estamos coordenando decisões conjuntas e preparando os próximos passos alinhados”.

Em diálogo com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, Zelensky destacou que “não podem ser tomadas decisões sobre o futuro da Ucrânia sem a participação do país”, afirmando ainda que as sanções contra a Rússia devem permanecer em vigor e ser constantemente fortalecidas.

Ele afirmou que “a Rússia quer apenas ganhar tempo, não acabar com a guerra”, evidenciado pelos ataques russos à infraestrutura civil.

VEJA MAIS 

image Merz convida Trump, líderes europeus, Zelensky e Otan para conversa antes de encontro com Putin

image Trump: encontro com Putin será apenas para sondar possíveis soluções para guerra na Ucrânia

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, devem se reunir na sexta-feira, no Alasca, para discutir o tema sem a presença de Zelensky.

Com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, o ucraniano destacou a importância de que a paz seja duradoura, com garantias de segurança para a Ucrânia e toda a Europa. Ele agradeceu o apoio e anunciou que as equipes coordenarão esforços e projetos conjuntos.

Zelensky também falou com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, agradecendo o apoio às tentativas de paz e alertando para a necessidade de limitar as exportações de energia russa, especialmente petróleo, para reduzir a capacidade de financiamento da guerra.

Em conversas com líderes europeus, Zelensky agradeceu o suporte financeiro e militar da Suécia, reafirmando a importância de “pressionar a Rússia a pôr fim à guerra que iniciou”.

Com a Finlândia, destacou a cooperação pela segurança comum, enquanto, com Espanha, França, Dinamarca e Reino Unido, reforçou a urgência de uma “paz verdadeira, justa e duradoura” e a necessidade de “não aceitar imposições russas irreais”.

Palavras-chave

RÚSSIA

UCRÂNIA

GUERRA

Zelensky

líderes

conversas
Mundo
.
