Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump: encontro com Putin será apenas para sondar possíveis soluções para guerra na Ucrânia

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou nesta segunda-feira, 11, sobre a reunião marcada para sexta-feira com o presidente russo, Vladimir Putin, afirmando que será "apenas para sondar possíveis soluções para a guerra da Ucrânia". Trump destacou que dirá a Putin para acabar com o conflito e que espera uma discussão "bem construtiva".

O republicano considerou "muito respeitoso que Putin virá ao nosso país e não a um terceiro lugar" e afirmou que, após o encontro com o líder russo, a próxima reunião será com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Trump ainda pretende ligar para os líderes europeus antes e depois da conversa com Putin e manifestou desejo de realizar uma reunião trilateral com Zelensky e Putin, "mas vamos ver".

Sobre o conflito na Ucrânia, Trump afirmou que "haverá algumas trocas e mudanças de terra para resolver a guerra Rússia-Ucrânia", mas ressaltou que não compete a ele chegar a um acordo de cessar-fogo. No entanto, deixou claro seu objetivo: "quero um cessar-fogo e quero um bom acordo para as duas partes".

O presidente disse ainda que quer "ver o que Putin tem em mente. Se for justo, passarei para Zelensky e líderes europeus". Sobre a possibilidade de Zelensky participar da reunião, afirmou que "ele poderia ir, mas ele tem muitas reuniões". Trump ainda destacou que saberá se o russo quer acordo "nos primeiros 2 minutos" e que, caso o conflito termine, "acho que EUA e Rússia podem voltar a fazer negócio".

Sobre a relação com a China, Trump evitou comentar se o prazo para a trégua tarifária, que se encerra na terça-feira, poderá ser estendido. "Vamos ver o que acontece. A China tem negociado tarifas conosco de maneira muito boa."

Outro tema abordado foi a maconha, que está em processo de reclassificação, segundo ele. A medida poderia classificar a substância como uma droga menos perigosa. Trump afirmou que "vamos avaliar e vamos olhar para isso e uma decisão será tomada nas próximas semanas", e destacou que a maconha tem propriedades medicinais, mas também pode "fazer mal para crianças menores, para outras pessoas".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RÚSSIA

UCRÂNIA

GUERRA

EUA

TRUMP

PUTIN

ENCONTRO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Nos EUA, NOAA ainda prevê temporada de furacões no Atlântico com atividade acima do normal

11.08.25 14h08

Merz convida Trump, líderes europeus, Zelensky e Otan para conversa antes de encontro com Putin

11.08.25 14h03

BRUTALIDADE

Israel mata cinco jornalistas da Al Jazeera em ataque aéreo, informa rede

Sem detalhar, o exército israelense disse que a avaliação foi baseada em documentos encontrados em Gaza.

11.08.25 13h39

Trump: encontro com Putin será apenas para sondar possíveis soluções para guerra na Ucrânia

11.08.25 13h39

MAIS LIDAS EM MUNDO

Mundo

Casal morre ao cair da Ponte Belém durante beijos e abraços

Ela estava encostada na ponte, em Cusco, no Peru, quando resolveu sentar no gradil

11.08.25 12h20

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

mistério

Corpo de homem desaparecido há 28 anos é encontrado em geleira derretida

A polícia local confirmou que se tratava de um homem que desapareceu em junho de 1997, após cair em uma fenda de geleira durante uma tempestade de neve

06.08.25 16h03

Obra de arte cristã

Brasileiro usa tecnologia para apontar que Santo Sudário não foi usado no corpo de Jesus

Designer Cicero Moraes usou simulações 3D para mostrar que os traços do sudário são mais compatíveis com uma escultura em baixo-relevo do que com um corpo humano

04.08.25 17h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda