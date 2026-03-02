Zelensky afirma que reunião com a Rússia pode mudar de local por guerra no Oriente Médio

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta segunda, 2, que as conversas entre a Rússia e a Ucrânia, mediadas pelos Estados Unidos e esperadas para esta semana, poderão ocorrer na Suíça ou na Turquia se a reunião prevista em Abu Dhabi não for possível devido à guerra no Oriente Médio.

"Devido às hostilidades, até hoje não podemos confirmar se as negociações serão realizadas em Abu Dhabi", disse Zelensky a repórteres em um chat no WhatsApp. Na semana passada, ele havia indicado que a capital dos Emirados Árabes Unidos seria a sede da reunião desta semana.

Reuniões anteriores entre a Rússia e a Ucrânia foram realizadas em Abu Dhabi, Istambul e Genebra, mas não produziram avanços em questões chave.

Zelensky também afirmou que não houve uma mudança imediata nos fornecimentos americanos e europeus de armas de defesa aérea para a Ucrânia, especialmente os sistemas Patriot de fabricação americana. No entanto, advertiu que o volume das entregas poderia diminuir se continuarem os ataques no Oriente Médio.

O líder ucraniano ainda disse que o esforço da Rússia para deixar fora de serviço a rede elétrica da Ucrânia durante os últimos meses falhou, apesar de "ter causado muitos danos". Ele acrescentou que os ataques aéreos russos agora estão se concentrando em outra infraestrutura, incluindo o fornecimento de água.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast.