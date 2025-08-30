Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Zelenski liga para Modi, antes de indiano encontrar Putin, e reafirma disposição diplomática

Estadão Conteúdo

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, conversaram por telefone neste sábado, 30. Ambos os chefes de Estado relataram em suas redes sociais que o diálogo tratou da guerra entre Rússia e Ucrânia. O mandatário ucraniano afirmou que coordenou posições com o líder indiano antes da participação de Modi na Organização de Cooperação de Xangai, da qual o presidente russo, Vladimir Putin, também participará.

"A Índia está pronta para fazer os esforços necessários e para entregar o sinal apropriado à Rússia e outros líderes durante as reuniões paralelas à cúpula", afirmou Zelenski. Modi declarou que seu país apoia todos os esforços para restaurar a paz e a estabilidade, com foco no aspecto humanitário do conflito.

Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o primeiro-ministro indiano chegou neste sábado à China para participar da cúpula e se encontrar com o presidente chinês, Xi Jiping. A imprensa indiana informou que Putin e Modi podem se reunir fora do evento.

O movimento pode reforçar as chances de a Rússia iniciar negociações diplomáticas, caso Modi defenda essa posição para Putin. A Índia é um grande parceiro comercial de Moscou, comprando combustível a preços baixos. Essa relação levou o país asiático a ser alvo de uma tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos, que também mira a economia russa como forma de pressionar por um acordo na Ucrânia.

Essa proximidade pode ser usada pela Ucrânia para convencer Putin a abrir conversas pelo fim do conflito, já que as intervenções de Donald Trump não geraram resultados desde que ele se encontrou com o líder russo no Alasca para tratar da guerra.

Em sua publicação, Zelenski disse que relatou a Modi sua reunião com Donald Trump, que contou com a participação de outros líderes europeus. "Foi uma conversa produtiva e importante, uma visão compartilhada entre parceiros sobre como alcançar uma paz real", relatou o líder ucraniano.

Contudo, o mandatário europeu mostrou frustração com a inação russa desde então, quando, na avaliação de Zelenski, Moscou deveria estar se preparando para a diplomacia. "Moscou não deu nenhum sinal positivo - apenas realizou ataques cínicos a alvos civis e matou dezenas de nosso povo", acusa o presidente da Ucrânia, que reafirmou sua disposição para se reunir com Putin.

Zelenski defendeu que o cessar-fogo imediato deve ser o primeiro passo para a paz, algo que, segundo ele, é defendido e apoiado por todos. "É impossível falar significativamente sobre paz enquanto nossas cidades e comunidades estão sob fogo constante", afirmou.

Por fim, a ligação entre os chefes de Estado tratou de relações bilaterais, preparativos para troca de visitas e da próxima reunião da Comissão Intergovernamental Conjunta. Zelenski agradeceu a Modi por suas condolências às famílias que perderam entes queridos na guerra e disse que ficaria feliz em encontrar o primeiro-ministro em breve.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

rússia

ucrânia

guerra

Zelenski

Modi
Mundo
.
