Zelenski diz que novos drones da Ucrânia poderão atacar alvos na Rússia a mais de 3 mil km

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou que novos drones produzidos pelo país serão capazes de atingir uma distância cada vez maior dentro de território da Rússia, passando de 3 mil quilômetros.

Zelesnki destacou a performance dos novos drones ucranianos, que já alcançaram mais de 2 mil quilômetros em voo direto durante um ataque contra refinarias neste fim de semana. A ofensiva levou a região da Crimeia a suspender vendas de gasolina para civis.

"Vamos continuar avançando porque sabemos onde estão suas indústrias militares, depósitos de petróleo, armazéns de gás e outros locais. Precisamos de instrumentos de longo alcance", declarou, em entrevista à United News, divulgada neste domingo, 21, pelo perfil do mandatário no X.

O presidente ucraniano ressaltou que, desde o início do ano, tem atingido intensamente a Rússia em suas ofensivas e levado a guerra de volta ao território russo, embora ainda não tenha sido suficiente para encerrar a guerra. "Os russos nos atacam todos os dias, e nós rebatemos todos os dias. Nossa resposta será mais forte a cada dia", afirmou. "Os russos precisam sentir a guerra voltando para a Rússia."