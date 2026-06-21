Na Colômbia, La Espriella lidera apuração do 2º turno das eleições presidenciais contra Cepeda

As urnas eleitorais da Colômbia fecharam neste domingo, 21, por volta das 18 horas (de Brasília), dando início à contagem dos votos do segundo turno da corrida presidencial entre o progressista Iván Cepeda e o conservador Aberlado de la Espriella. Segundo dados do jornal colombiano El Tiempo , la Espriella lidera a apuração.

Por volta das 18h41 (de Brasília), o conservador liderava com 50,52%, contra 47,88% do progressista, de acordo com dados da Registradoria Nacional exibidos pelo El Tiempo. Até este horário, cerca de 57 mil das 122 mil urnas haviam sido apuradas, ou 46,74% do total.

Na Colômbia, a contagem dos votos tem uma função informativa, já que nos dias posteriores será verificada durante a apuração em que será declarado o vencedor da eleição.

O diretor da Registradoria Nacional, Hernán Penagos, destacou a alta participação de eleitores no pleito, em declaração durante o fechamento das urnas.

Segundo ele, medidas de segurança foram implementadas como "em nenhuma outra eleição na história da Colômbia", com auditorias internacionais, auditores dos partidos, biometria facial e publicação em tempo real das atas eleitorais.

Os candidatos do segundo turno representam dois modelos antagônicos. Cepeda, senador e aliado do presidente Gustavo Petro, quer dar continuidade à agenda do atual governo, especialmente as reformas sociais, e deixar aberta a porta para o diálogo com os grupos armados.

De la Espriella, apoiado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, promete dar uma guinada e aplicar a "mão dura" contra os ilegais, assim como apoiar os empresários.

As eleições foram realizadas em meio à preocupação dos colombianos com a violência protagonizada pelos grupos armados ilegais e os sucessivos alertas do presidente Petro sobre uma possível fraude, da qual não apresentou provas. Hoje, fiscais apreenderam três pessoas por condutas proibidas em diferentes regiões do país, tentando intimidar, substituir eleitores ou depredar urnas.

Ainda assim, órgãos internacionais ressaltaram a confiança no sistema eleitoral colombiano. O chefe adjunto da Missão de Observação da União Europeia, Antonio de Gabriel, destacou a "robustez" do sistema, que conta com garantias de transparência e rastreabilidade, e disse que a jornada eleitoral transcorreu "sem incidentes, com elevada participação" e fluidez no voto.

O chefe da missão de observação da Organização dos Estados Americanos (OEA), Leonel Fernández, pediu que, após conhecidos os resultados, "prevaleça a paz" e a ordem.

Cepeda, ao votar, pediu que "triunfe a democracia" e que irá "reconhecer os resultados". *Com informações da Associated Press

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado