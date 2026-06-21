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Com 97% das urnas apuradas, La Espriella lidera 2º turno na Colômbia com votação acirrada

La Espriella conta com 49,84% dos votos, contra 48,51% de Iván Cepeda, ambos representando mais de 12 milhões de votos cada

Estadão Conteúdo
fonte

Iván Cepeda e Abelardo de La Espriella, candidatos à presidência da Colômbia. (Foto: Luis Acosta e Raul Arboleda | AFP)

O conservador Aberlado de la Espriella continua a liderar o segundo turno da corrida presidencial da Colômbia, mas reduziu sua vantagem em relação ao progressista Iván Cepeda, em votação amplamente acirrada, segundo dados da Registradoria Nacional exibidos pelo jornal El Tiempo.

La Espriella conta com 49,84% dos votos, contra 48,51% de Iván Cepeda, ambos representando mais de 12 milhões de votos cada, conforme o boletim divulgado por volta das 19h05 (de Brasília).

Votos em branco somavam 1,63%, com 97% das urnas apuradas.

Na Colômbia, a contagem dos votos tem uma função informativa, já que nos dias posteriores será verificada durante a apuração em que será declarado o vencedor da eleição.

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