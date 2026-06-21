Comandante da revolução de Cuba, Ramiro Valdés Menéndez morre aos 94 anos

O comandante da revolução cubana, Ramiro Valdés Menéndez, faleceu neste domingo, 21, informou o Partido Comunista e o governo da ilha. Ele tinha 94 anos.

Uma nota oficial assinada pelo Partido Comunista de Cuba (PCC) e pelo governo da ilha informou sobre o falecimento, mas sem detalhes sobre a causa da morte do dirigente. Também não foi indicado, por enquanto, como será o funeral.

Menéndez era um dos companheiros mais destacados de Fidel e Raúl Castro desde o assalto ao Quartel Moncada em 1953, e uma figura influente na história revolucionária da nação caribenha.

"Ramiro Valdés Menéndez é merecedor do respeito e admiração do povo de Cuba por sua dedicação e lealdade comprovada à causa revolucionária", afirmou o governo, em nota no portal oficial Cubadebate.

"A partida física do comandante da revolução, Ramiro Valdés Menéndez, dói profundamente, como a de um pai. Assim o quis e respeitei sempre. Assim recordarei seu apoio e conselhos, sua discreta colaboração e exemplar dedicação ao serviço da pátria", declarou o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, em sua conta no X.

"Cada ato da vida do Comandante Ramiro foi marcado por sua fidelidade absoluta à liderança de Fidel e Raúl, aos seus companheiros de luta e ao Programa do Moncada", apontou o presidente ao recordar a participação inicial de Menéndez no fracassado assalto ao forte militar que, no entanto, foi o pontapé inicial da revolução cubana. Fonte: Associated Press.

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