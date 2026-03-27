O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Zelenski anuncia acordo de defesa e cooperação tecnológica com Arábia Saudita

Estadão Conteúdo

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, anunciou nesta sexta-feira (27) um acordo de cooperação em defesa com a Arábia Saudita, firmado entre os ministérios de Defesa dos dois países. Segundo ele, o documento "lança as bases para futuros contratos, cooperação tecnológica e investimentos" e reforça o papel internacional de Kiev como fornecedor de segurança.

A assinatura ocorreu antes de encontro com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman. Em publicação no X, Zelenski afirmou que a Ucrânia está pronta para compartilhar "expertise e sistemas" e trabalhar em conjunto para ampliar a proteção de vidas, destacando a experiência acumulada no enfrentamento a ataques com mísseis balísticos e drones.

O líder ucraniano ressaltou que o país já resiste há cinco anos a ofensivas com drones de origem iraniana e disse que esse conhecimento pode ser útil aos países do Oriente Médio e do Golfo. "Essa cooperação pode ser mutuamente benéfica", afirmou, acrescentando que também há capacidades sauditas de interesse para Kiev.

Zelenski informou ainda que discutiu com autoridades sauditas a situação regional, o apoio da Rússia ao Irã, o mercado de combustíveis e possíveis iniciativas conjuntas no setor de energia.

O presidente destacou que especialistas militares ucranianos estão na Arábia Saudita há mais de uma semana, com o objetivo de avaliar desafios e propor melhorias na defesa aérea, especialmente na interceptação de drones. Segundo ele, já há "passos concretos" a serem adotados em parceria, com ênfase em sistemas e táticas para neutralizar ameaças aéreas.

Zelenski acrescentou que a experiência da Ucrânia é única e reconhecida internacionalmente, e reiterou a disposição de estabelecer uma cooperação de longo prazo com o reino saudita.

Palavras-chave

UCRÂNIA/ARÁBIA SAUDITA/DEFESA/COOPERAÇÃO TECNOLÓGICA/ACORDO
Mundo
RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Ministro da Defesa de Israel diz que ofensiva contra Irã 'vai escalar e se expandir'

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que Teerã 'pagará um preço alto'

27.03.26 8h48

Queda de helicóptero no Havaí deixa mortos e feridos

27.03.26 8h02

MUNDO

EUA: Rubio se encontra com diplomatas do G7 na França, em meio a tensão com aliados da Otan

Os líderes europeus ainda estão ressentidos com a pressão de Trump para anexar a Groenlândia

27.03.26 7h33

MUNDO

Israel ataca Teerã e Beirute na madrugada desta sexta

A guerra matou mais de 1.900 pessoas no Irã e quase 1.100 no Líbano

27.03.26 7h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

morte assistida

Quem é Noelia Castillo? Jovem de 25 anos conseguiu o direito de eutanásia

Segundo a jovem, ela viveu episódios de abuso e agressões sexuais e, por esse motivo, perdeu a vontade de viver

26.03.26 15h37

MUNDO

Acidente de avião: Pilotos da Air Canada morrem em colisão em Nova York

Pelo menos 41 pessoas foram encaminhadas para hospitais da região

23.03.26 7h31

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

