Xi Jinping se reúne com primeiro-ministro de Portugal para aprimorar relações bilaterais

Estadão Conteúdo

O presidente chinês, Xi Jinping, se reuniu hoje com o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, em Pequim, para aprimorar as relações bilaterais com Portugal e o sistema de livre comércio, segundo o Ministério de Relações Exteriores da China.

"A China está pronta para aprimorar a coordenação multilateral com Portugal, praticar conjuntamente o verdadeiro multilateralismo, defender a autoridade das Nações Unidas, salvaguardar o sistema de livre comércio e trabalhar por um sistema de governança global mais justo e equitativo", disse o governo chinês em comunicado.

As partes também devem aprimorar a comunicação estratégica, expandir a cooperação prática em inovação para alcançar beneficio mútuo e fazer bom uso de mecanismos como o Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

