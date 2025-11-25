Xi Jinping e Takaichi conversam com Trump em meio a tensões China-Japão sobre Taiwan

O líder da China, Xi Jinping, disse que o país e os Estados Unidos devem ampliar a lista de cooperação e reduzir a lista de problemas, a fim de obter progressos mais positivos, criar novos espaços para a cooperação e trazer mais benefícios para os povos de ambos os países e para o mundo. Os comentários ocorreram em ligação nesta segunda-feira, 24, ao presidente americano Donald Trump, segundo a mídia estatal chinesa Xinhua.

Xi Jinping delineou a posição da China, ressaltando que o retorno de Taiwan a Pequim é parte integrante da ordem internacional pós-guerra. Xi disse ainda que, dado o que está acontecendo, é ainda mais importante que os dois lados salvaguardem conjuntamente a vitória da Segunda Guerra Mundial.

A divulgação das informações sobre a conversa ocorre em meio a uma ligação entre a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, e Trump. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores do Japão, Takaichi conversou com Trump por telefone a pedido dele. Os dois trocaram opiniões sobre a aliança EUA-Japão, a situação na Ucrânia e a relação EUA-China. Takaichi agradeceu ainda a Trump pelo presente: uma mensagem escrita à mão em um jornal que noticiava sua recente visita ao Japão.