XBB.1.5: variante do coronavírus se espalha mais rápido e liga alerta

Uma nova variante da covid-19 está alertando as autoridades de saúde nos Estados Unidos. Após a Ômicron, que destacava-se pela velocidade de transmissão, a XBB.1.5, que é o produto da recombinação de dois descendentes de BA.2, parece superar e é motivo de estudo por disseminar a doença em maior velocidade.

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a nova variante mais que dobrou a contaminação no mês de dezembro, passando de 4% para 41% de novas infecções em solo norte-americano.

“Há alguns meses, não vimos uma variante decolar nessa velocidade”, disse Pavitra Roychoudhury, diretora de sequenciamento do Covid-19 no laboratório de virologia da Escola de Medicina da Universidade de Washington.

Apesar da onda de covid-19 na China, a nova variante, de acordo com as autoridades, pode ter surgido nos EUA, sendo detectada pela primeira vez em Nova York, em outubro do ano passado.