Viúva fica viciada em comer as cinzas do marido

Uma mulher identificada como Casie criou um hábito pra lá de inusitado após a morte do seu marido, em 2011. A norte-americana, moradora do Tennessee, passou a comer as cinzas do homem como uma forma de 'conforto' pelo falecimento. As informações são do Metrópoles.

Segundo Casie, o vício começou quando, acidentalmente, algumas cinzas do marido caíram no chão. Sem querer jogá-las fora, ela limpou e lambeu os dedos. “Eu não queria enxugá-lo, esse é meu marido, eu não queria enxugá-lo, então apenas o lambi de meus dedos”, revelou. Desde então, a mulher passou a comer as cinzas pelo menos cinco vezes ao dia.

Originalmente, os restos mortais do falecido pesavam cerca de três quilos, contudo, quando as informações foram divulgadas, a viúva já havia comido cerca de meio quilo. Conforme ela, as cinzas possuem gosto de ovo podre, areia e lixa, mas mesmo assim, o vício não consegue ser desfeito. "Isso me deixa envergonhada, envergonhada, revoltada comigo mesma, confusa, louca. Você tem que ser uma pessoa muito doente para comer as cinzas de alguém", disse ela.

Casie foi internada em uma unidade psiquiátrica para entender e aceitar a morte do marido.